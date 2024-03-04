“احجز 4000 دولار“ رابط حجز العملة الأجنبية للأفراد مصرف ليبيا المركزي fcms.cbl.gov.ly

قام المصرف المركزي الليبي بالإعلان عن رابط للمواطنين يمكنهم من خلاله القيام بحجز العملة الأجنبية للأفراد، وذلك لتوفير الجهد المبذول والوقت بدلا من أن يضطر المواطن للذهاب للبنوك وانتظار دوره، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتناول معكم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

رابط حجز العملة الأجنبية للأفراد

تزامنا مع إعلان المصرف الليبي عن توفير رابط يمكنك من خلاله القيام بحجز العملة الأجنبية، قام أيضًا بالإعلان عن عدد من الشروط التي يجب توافرها لإتمام عملية الحجز بنجاح، وبالنسبة لعملية استلام المبلغ فهي تتم من خلال المصرف الليبي، وللقيام بعملية التسجيل والحجز من خلال الرابط المقدم من المصرف اتبع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على الرابط الرسمي للمصرف من هنا.

سجل الدخول للحساب الخاص بك.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وتأكد بعد ذلك من صحتها.

أدخل رقم حسابك البنكي.

أكتب قيمة العملة التي تريد حجزها مع العلم أن الحد الأقصى لها 4000 دولار.

وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية عبر هاتفك المحمول لإخبارك بتفاصيل الحجز.

شروط حجز العملة في مصرف ليبيا

هناك عدد من الشروط قام بوضعها مصرف ليبيا، ليقوم بحجز العملة الأجنبية من تنطبق عليه تلك الشروط وهي كالآتي: