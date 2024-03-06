مرحب رمضان.. طريقه عمل عجينه القطايف بطريقة سهلة جربيها ولن تندمي ابدا
ازداد التساؤل عن طريقه عمل عجينه القطايف مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فهى إحدى الحلويات التي تشتهر بشكل كبير في هذ الشهر على وجه التحديد، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع المختلفة، تبحث الكثير من ربات المنزل عن الطرف الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها لتحضير أنواع الحلويات والوصفات التي تعرف بسعرها الغالي داخل المنزل، حيث يسهل تحضير تلك الوصفة على وجه التحديد بسهولة لضمان نجاحها، ومن خلال مقالنا نوفر لكم خطوات التحضير والمكونات الخاصة بها بشكل مفصل.
طريقه عمل عجينه القطايف
تعد طريقه عمل عجينه القطايف التي يتم البحث عنها بكثرة خلال الفترة الحالية مع دخول شهر رمضان الكريم، فهي إحدى الحلويات التي يفضلها جميع أفراد الأسرة حيث يمكن استخدام الكثير من الحشوات فيها، بالإضافة إلى أنها تتميز بطعمها اللذيذ، ويمكن تحضير كما يلي:
مكونات عجينة القطايف
يتم تحضير تلك العجينة بسهولة تامة من خلال استخدام عدد من المكونات، والتي تكون كما يلي:
- 2 كأس من الدقيق الأبيض.
- ملعقة من السكر صغيرة.
- نصف ملعقة من الملح صغيرة.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- معيار كوب ونصف من الماء الدافئ.
- ملعقة من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
خطوات تحضير عجينة القطايف
يسهل تحضير هذه العجينة من خلال الإلتزام ببعض الخطوات التي تؤدي إلى نجاح الوصفة بشكل مضمون، والتي تكون كما يلي:
- في الخلاط الكهربائي يتم وضع كافة المكونات ويتم خفق المكونات الموضوعة بشكل جيد حتى تتجانس المكونات معًا.
- يتم وضع الخليط في وعاء عميق ويتم تغطيته لو نصف ساعة حتى تختمر العجينة بشكل جيد
- في طاسة غير لاصقة يتم دهنها بقليل من الزيت.
- يتم استخدام الملعقة لكي نضع العجينة بها داخل الطاسة على أن تكون النار هادئة تمامًا.
- تترك العجينة على النار حتى تخرج فقاعات ويتم تسويتها بشكل كامل.
- قومي بتغطية القطايف لحين استخدامها
- قومي بحشوها باستخدام الحشوة التي تفضلينها ومن ثم يتم قليها في الزيت من جميع الجوانب.