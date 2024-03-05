“قمة كروية مرتقبة”.. موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اللقاء المرتقب بين بايرن ميونخ ولاتسيو، الذي سيجري غدًا يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس، يُعد من ضمن الأحداث الشيقة في جولة الإياب لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا للموسم 2023-24، وسيكون ملعب أليانز أرينا مسرحًا لهذه المواجهة الكروية المثيرة حيث يستقبل بايرن ميونخ فريق لاتسيو، ولهذا، يحظى هذا اللقاء باهتمام كبير من محبي كرة القدم العالمية، الذين يتطلعون لمعرفة التفاصيل حول كيفية متابعة هذه المباراة المنتظرة، اكتشف معنا موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو دوري أبطال أوروبا

تحتضن أرض ملعب أليانز أرينا في يوم الثلاثاء الموافق لـ 5 مارس 2024، قمة كروية مرتقبة تجمع بين بايرن ميونخ ولاتسيو ضمن فعاليات إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، وهذا الجدول يقدم تفاصيل هذه المنافسة الشيقة وأوقات انطلاقها في مختلف الدول العربية:

الدولة الوقت السعودية وقطر والعراق 11:00 مساءً مصر وفلسطين ولبنان 10:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة 12:00 منتصف الليل المغرب وتونس والجزائر 9:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولاتسيو

تحتكر شبكة بي ان سبورت القطرية حقوق عرض منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-24 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستبث مجريات مباراة القمة عبر قناة beIN Sports HD 2 في الموعد المحدد، بصوت المعلق الرياضي حفيظ الدراجي.

تشكيلة البايرن أمام لاتسيو

مع اقتراب موعد مباراة البايرن ولاتسيو من المنتظر أن يظهر بايرن ميونخ بتشكيلة قوية في مواجهته ضد لاتسيو، وحسب توقعات خبراء الرياضة، من المتوقع أن تضم:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: كيم مين جاي، إريك داير، ألفونسو ديفيس، وستراهينيا بافلوفيتش.

خط الوسط: كيميتش، جمال موسيالا، وجوريتسكا.

خط الهجوم: يتكون من هاري كين، توماس مولر، وماتيس تيل.

أين يمكنني مشاهدة مباراة البايرن ضد لاتسيو؟

إلى جانب ما ذكرناه مسبقًا عن موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو والقناة الناقلة للقاء بايرن ميونخ ولاتسيو، فإنه يمكن أيضًا متابعة المباراة عبر تطبيق تود وخدمة Nord VPN، والتي تتيح البث خارج نطاق الشرق الأوسط.