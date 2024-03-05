“هتاخد شقة بالتقسيط” رابط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التمويل العقاري

كثير من الناس خصوصًا من محدودي الدخل والشباب يرغب في الحصول على شقة وبالتالي يرغب في حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024، لكي يحصل على الشقة من وزارة الإسكان والتمويل العقاري، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية الحجز والخطوات التي يلزم على المواطن إتباعها، وأهم الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب للحصول على شقة من شقق الإسكان الإجتماعي في منطقة التجمع الخامس، والتي تعتبر من المناطق الراقية، لذلك تابع المقال.

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها حتي يتم حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 والتي يكون من خلال هذه الخطوات التالية:

يجب أولاً الدخول على موقع وزارة التمويل العقاري الإلكتروني.

ثم يتم التسجيل في مشروعات الإسكان المعلنة أو المتاحة.

تحديد المنطقة المرغوب فيها والتي تكون “التجمع الخامس”.

ٱدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم يجب تسديد الرسوم المقررة عليك من قبل الوزارة.

رفع المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني.

ثم الضغط على إرسال طلب التسجيل.

وفي النهاية سوف تظهر صفحة تفيد بتسجيلك وتقديم طلبك للحصول على دعم البنك لحجز الشقة في منطقة التجمع الخامس.

شروط التقديم على الوحدات السكنية في التجمع الخامس

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يحصل المواطن على دعم البنك للحصول على شقة من وتارة التمويل العقاري، وهذه الشروط تتمثل في التالي: