صـرف 100 دينار عند التسجيل المكرمة الملكية الاردنية 2024 موقع صندوق المعونة الوطنية takaful.naf.gov.jo

قامت المملكة الأردنية الهاشمية بإطلاق المكرمة الملكية الاردنية، بهدف تخفيف أعباء الحياة القاسية على الفئات محدودة الدخل، لشراء السلع الأساسية لهم، في ظل الغلاء الشديد الذي تمر به جميع البلاد، ومنها فقامت الحكومة بدعوة المواطنين الذين يستوفون الشروط، إلى سرعة المبادرة في التسجيل في هذه المنحة، والحصول على المبلغ الذي حددته الحكومة، والذي يبلغ 100 دينار أردني، كما قامت الحكومة أيضا بالإعلان عن طريقة التسجيل، والشروط المطلوبة، وهذا ما نقوم بعرضه لكم خلال سطور هذا المقال.

المكرمة الملكية الأردنية

تدعوا الحكومة الأردنية جميع المواطنين محدودي الدخل للتسجيل في المكرمة الملكية الاردنية، والحصول على منحة 100 دينار أردني لكل مستحق، والتي من المتوقع أن يتم صرفها قبل شهر رمضان الكريم، تخفيفا للعبء عن كاهل الأسر محدودة الدخل، بهدف إدخال البهجة على قلوب الفقراء، ومنها فقد أعلنت الحكومة أن باب التسجيل في هذه المنحة لا يزال مفتوح أمام الجميع، وعلى كل من يرغب في الحصول على هذه المنحة، أن يبادر بالتسجيل قبل غلق باب التقديم.

شروط المكرمة الملكية الاردنية

قامت المملكة الأردنية بالاعلان عن الدعم المقدم منها للمواطنين الأردنيين، ولكنها قيدت الحصول على هذا الدعم بعدة شروط كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

يجب أن يكون من المقيمين داخل الأردن، ولا يغادر منها مدة تصل إلى ثلاثة أشهر متتالية.

يشترط ألا يمتلك عقارات أو أراضي مسجلة بإسمه.

يجب على المتقدم أن يكون من الطبقة ذات الدخل المحدود.

لا بد ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

التسجيل في المكرمة الملكية الاردنية 1445

تم فتح باب التسجيل في منحة 100 دينار أردني مبادرة الملك عبدالله الثاني، خلال شهر رمضان، ولكي يتم التسجيل فيها يجب اتباع الخطوات التالية: