“شوف مرتبك هيبقى كام” جدول زيادة مرتبات شهر مارس للموظفين بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 6,000 جنيه بجميع القطاعات

جدول زيادة مرتبات شهر مارس، يعتبر جدول زيادة مرتبات شهر مارس من أكثر المواضيع التي يتداولها المواطنين فيما بينهم خلال الأيام الماضية، وخاصة مع بداية شهر مارس حيث يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد صرف مرتبات مارس بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي.

جدول زيادة مرتبات شهر مارس

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن جدول زيادة مرتبات شهر مارس حيث تصدر هذا العنوان محركات البحث على جوجل وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أعلن الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي في وقت سابق عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ست آلاف جنيه وتقدر نسبة الزيادة ب 50%، وتأتي هذه الزيادة من منطلق تخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية على المواطن، وقد أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات مارس بالزيادة الجديدة، حيث من المقرر أن يتم صرف المرتبات بداية من يوم الخميس الموافق 21 مارس وحتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي.

جدول مرتبات شهر مارس

يبحث الكثير من المواطنين عن جدول مرتبات شهر مارس، حيث أعلنت وزارة المالية عن جدول المرتبات بالزيادة الجديدة، ويأتي هذا الجدول كالتالي: