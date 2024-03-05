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ألف مبروك عليكم.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة spa.gov.iq عبر منصة مظلتي
اسماء الرعاية الاجتماعية، الرعاية الاجتماعية أحد برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود من أبناء الشعب لمساعدتهم على تحمل الأعباء المعيشية وتلبية متطلباتهم من أساسيات الحياة، وكل من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكنهم التقديم والانتظار حتى يتم الكشف عن قوائم المستفيدين، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال الشروط المطلوبة وطريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية.
اسماء الرعاية الاجتماعية
تقوم الحكومة العراقية بتنزيل كشوف بأسماء المستفيدين والذين تم التأكد من استحقاقهم للدعم بعد بحث حالاتهم المادية والاجتماعية، وللتيسير على المتقدمين اتاحت هيئة الحماية الاجتماعية بالعراق إمكانية الاطلاع على الأسماء الكترونيا عبر موقعها الالكتروني الرسمي وسنوضح لكم في السطور التالية خطوات تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية :
- الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- ثم قم بالبحث في نظام هيئة الحماية الاجتماعية.
- اضغط على اسماء الرعاية الاجتماعية.
- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم اضغط على “استعلام”.
- ستظهر لك بصيغة pdf كشوف أسماء المستفيدين والذين يحق لهم الحصول على الوجبة الأخيرة.
- يمكنك البحث من بينهم عن الاسم الذي تريد الاستعلام عنه.
ما هي شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية؟
توجد عدة شروط لابد أن تتوافر في المتقدمين للاستفادة من الرعاية الاجتماعية وتلك الشروط وضعتها هيئة الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المحتاجين الى مساعدة بالفعل، وأسماء الرعاية الاجتماعية هي أسماء أشخاص انطبقت عليهم الشروط كاملة، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الشروط المطلوبة :
- أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية.
- ألا يقل عدد أفراد اسرة المتقدم عن 4 أفراد.
- أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 16 و 60 عام للذكور، وبين 15 و 55 عام للسيدات.
- عدم استفادة المتقدم من أي دعم أخر من الحكومة.
- ألا يكون المتقدم يمتلك أي مصدر دخل ثابت.