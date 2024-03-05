ألف مبروك عليكم.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة spa.gov.iq عبر منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية

تقوم الحكومة العراقية بتنزيل كشوف بأسماء المستفيدين والذين تم التأكد من استحقاقهم للدعم بعد بحث حالاتهم المادية والاجتماعية، وللتيسير على المتقدمين اتاحت هيئة الحماية الاجتماعية بالعراق إمكانية الاطلاع على الأسماء الكترونيا عبر موقعها الالكتروني الرسمي وسنوضح لكم في السطور التالية خطوات تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية :

الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.

ثم قم بالبحث في نظام هيئة الحماية الاجتماعية.

اضغط على اسماء الرعاية الاجتماعية.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم اضغط على “استعلام”.

ستظهر لك بصيغة pdf كشوف أسماء المستفيدين والذين يحق لهم الحصول على الوجبة الأخيرة.

يمكنك البحث من بينهم عن الاسم الذي تريد الاستعلام عنه.

ما هي شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية؟

توجد عدة شروط لابد أن تتوافر في المتقدمين للاستفادة من الرعاية الاجتماعية وتلك الشروط وضعتها هيئة الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المحتاجين الى مساعدة بالفعل، وأسماء الرعاية الاجتماعية هي أسماء أشخاص انطبقت عليهم الشروط كاملة، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الشروط المطلوبة :