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ألف مبروك عليكم.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة spa.gov.iq عبر منصة مظلتي

Mahmoudمنذ 43 دقيقة
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  • ألا يقل عدد أفراد اسرة المتقدم عن 4 أفراد.
  • أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 16 و 60 عام للذكور، وبين 15 و 55 عام للسيدات.
  • عدم استفادة المتقدم من أي دعم أخر من الحكومة.
  • ألا يكون المتقدم يمتلك أي مصدر دخل ثابت.
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Mahmoudمنذ 43 دقيقة
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