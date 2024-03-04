الآن.. رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول في كل المحافظات العراقية

زاد البحث في الساعات القليلة الماضية عن رابط نتائج الثالث المتوسط وذلك بعد أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور النتيجة بشكل رسمي ورفعها على المواقع الإلكترونية المحددة من قبل الوزارة، حيث تم الإنتهاء من عملية التصحيح ومراجعة الدرجات ورصدها لشكل كامل وتام حيث تم أعطاء الطلاب ما يستحقوه من درجات دون ظلم، لنتعرف في هذا المقال على رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة بالتفصيل.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

اتاحت وزارة التربية العراقية رابط نتائج الثالث متوسط 2024 للاستعلام عن النتيحة سريعًا بعد الإعلان عنها بشكل رسمي بعد تأخير ما قلق الكثير من الطلبة والطالبات، حيث أعلنت الوزارة عن رفع النتيجة رسميًا على موقع نتائجنا وموقع الوزارة الرسمي، وذلك بالخطوات التالية:

نقوم في البداية بالدخول على موفع موقع بوابة التربية العراقية أو موقع نتائجنا المتاحين على شبكة الإنترنت. ثم نضغط على نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2024. ومنها محدد المحافظة التي يتبع لها الطالب أو الطلبة. ونقوم بتحميل النتيجة والضغط على أيقونة تنزيل أو إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب المراد الإستعلام عن نتيجته ونتضغط على أيقونة استعلام. ثواني قليلة وستظهر النتيجة على الشاشة مفصلة بالدرجات، يمكن في هذه الحالة نضغط على أيقونة طباعة أو تحميل للاحتفاظ بالنتيجة.

تحميل النتيجة بصيغة PDF

يمكن الآن بسهولة ودون الذهاب إلى المدارس أن نقوم بالدخول على المواقع الرسمية التي أعلنت عنها وزارة التربية وتحميل النتيجة على الحاسوب أو الهاتف بصيغة PDF حتى يتمكن الطالب وأولياء الأمور من الإطلاع عليها في أي وقت.