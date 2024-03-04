“فرصة متتعوضش “رابط وظائف خالية في بنك مصر 2024 (Banque Misr) براتب يصل الى 16,210 جنيه

يتسال الكثير من الخارجين والطالبة عن رابط التقديم على وظائف بنك مصر يجب على المتقدمين المهتمين التقديم بالبنك من خلال الموقع الرسمي عن التقديم للوظائف للعديد من التخصصات الإدارية التي تتطلب مؤهلات عليا وتحتاج أيضًا إلى من لديه خبرة وظيفية تتوافق مع التخصصات وتم الإعلان عن التقديم على وظائف بنك مصر على الصفحة الرئيسية للبنك اليكم كافة تفاصيل عن الوظائف المطلوبة في بنك مصر والمستندات المطلوب تقديمها والشروط اللازمة.

رابط التقديم على وظائف بنك مصر

تذكر دائمًا أن تتبع الإرشادات الدقيقة المقدمة على موقع البنك لضمان إكمال عملية التقديم بنجاح.

أولاً قم بالدخول على موقع بنك مصر من خلال الرابط الإلكتروني: https://www.banquemisr.com/?sc_lang=ar-EG .

ثم قم بفتح أيقونة الخدمات الإلكترونية

قم باختيار أيقونة التقديم على مواعيد البنك.

قم باختيار الوظائف التي ترغب في التقدم لها.

ثم قم بإدخال البيانات بما في ذلك الاسم والبريد الإلكتروني والسيرة الذاتية.

أخيراً التأكد من صحة البيانات قبل الضغط على زر إرسال الطلب.

الشروط للالتحاق بالوظائف الجديدة في بنك مصر

امتلاك المتقدم الجنسية المصرية.

التقدير العام الحاصل عليه المتقدم في المؤهل الدراسي الذي منح إليه يجب ألا يقل عن جيد كحد أدنى.

المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم يجب أن يكون في إحدى التخصصات المطلوبة.

القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى الخبرة في كتابتها أيضا.

الحد الأقصى لسن المتقدم يجب ألا يزيد عن 30 عاما.

نجاح المتقدم في اختبارات الكشف الطبي التي سوف تعقد.

عدم وجود أي معارف أو أقارب للمتقدم يعملون في البنك.

القدرة على استخدام جهاز الكمبيوتر وخاصة البرامج الشهيرة الأوفيس.

الأوراق المطلوبة عند تقديم طلب التعيين بأي من وظائف بنك مصر

تقديم عدد من الأوراق عند الحاجة للتعيين في البنك وهي كالتالي:

يتطلب إرسال نسخة من بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بك.

كما يتطلب إرسال شهادة التخرج.

إرسال صورة شخصية.

إنهاء الخدمة العسكرية.

الوظائف المطلوب شغلها في بنك مصر 2024

يوجد عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات داخل البنك، ومن أبرزها ما يلي: