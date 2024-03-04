“خبر زي الملبن قبل رمضان”.. انخفاض 22 % في أسعار الزيت واللبن في المحلات والأسواق هذا الموعد .. الغرف التجارية تفاجئ المواطنين بشأن أسعار السلع الغدائية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك واضطراب سعر الدولار الذي شهدته الأسواق المصرية في الأيام الماضية قد شهدت السلع الغدائية ارتفاعات غير مسبوقة لتحاول الغرف التجارية السيطرة على الأسعار قبل قدوم الشهر الكريم تشهد الأسواق انخفاضات كبيرة في أسعار السلع الغذائية وخصوصا في أسعار الزيت واللبن وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

انخفاض أسعار الزيت واللبن 22%

اضطرابات عديدة نالت أسعار السلع الغذائية في السوق المصري وكان سعر الزيت واحد من السلاح التي كان لها النصيب الأكبر من الزيادة حيث تضاعف سعر الزيت في الأسواق المصرية وكذلك أسعار اللبن ومنتجات الألبان .

وبعد الإفراج عن الزيت من الجمارك كما أعلن أمين عام اتحاد الغرف التجارية شهدت الأسواق انخفاض في أسعار الزيت وتوفره فيه العديد من المنافذ التي أعلنتها الدولة وهي منافذ أهلا رمضان المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

لتسجل سعر زجاجة زيت القلية اللتر 70 جنيه وذلك بعد أن سجلت 100 جنيه، كما انخفض كذلك سعر اللبن بنسبة 22 % وكذلك منتجات الألبان.

سعر الزيت والسكر في معارض أهلا رمضان 2024

كما أكد أمين عام أتحاد الغرف التجارية أن الأسواق سوف تشهد انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع وخصوصا سعر السكر الذي وفرته وزارة التموين في المنافذ الخاصة بها بسعر 27 جنيه للكيلو.

وقد أكد علاء عز بأن أزمة السكر ستشهد انفراجا كبيرا حيث تورد لوزارة التموين بسعر 24 جنيه علي أن يتم بيعه في الأسواق بسعر 27 جنيه،حيث يتوفر السكر وبكميات كبيرة في معارض أهلا رمضان .

أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024

أكدت وزارة التموين أن معارض أهلا رمضان تشهد انخفاضا في السلع بنسبة 30% وقد جاءت أسعار السلع في معارض اهلا رمضان كالتالي: