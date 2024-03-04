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“خبر زي الملبن قبل رمضان”.. انخفاض 22 % في أسعار الزيت واللبن في المحلات والأسواق هذا الموعد .. الغرف التجارية تفاجئ المواطنين بشأن أسعار السلع الغدائية
انخفاض أسعار الزيت واللبن 22 %
مع اقتراب شهر رمضان المبارك واضطراب سعر الدولار الذي شهدته الأسواق المصرية في الأيام الماضية قد شهدت السلع الغدائية ارتفاعات غير مسبوقة لتحاول الغرف التجارية السيطرة على الأسعار قبل قدوم الشهر الكريم تشهد الأسواق انخفاضات كبيرة في أسعار السلع الغذائية وخصوصا في أسعار الزيت واللبن وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.
انخفاض أسعار الزيت واللبن 22%
- اضطرابات عديدة نالت أسعار السلع الغذائية في السوق المصري وكان سعر الزيت واحد من السلاح التي كان لها النصيب الأكبر من الزيادة حيث تضاعف سعر الزيت في الأسواق المصرية وكذلك أسعار اللبن ومنتجات الألبان .
- وبعد الإفراج عن الزيت من الجمارك كما أعلن أمين عام اتحاد الغرف التجارية شهدت الأسواق انخفاض في أسعار الزيت وتوفره فيه العديد من المنافذ التي أعلنتها الدولة وهي منافذ أهلا رمضان المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
- لتسجل سعر زجاجة زيت القلية اللتر 70 جنيه وذلك بعد أن سجلت 100 جنيه، كما انخفض كذلك سعر اللبن بنسبة 22 % وكذلك منتجات الألبان.
سعر الزيت والسكر في معارض أهلا رمضان 2024
- كما أكد أمين عام أتحاد الغرف التجارية أن الأسواق سوف تشهد انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع وخصوصا سعر السكر الذي وفرته وزارة التموين في المنافذ الخاصة بها بسعر 27 جنيه للكيلو.
- وقد أكد علاء عز بأن أزمة السكر ستشهد انفراجا كبيرا حيث تورد لوزارة التموين بسعر 24 جنيه علي أن يتم بيعه في الأسواق بسعر 27 جنيه،حيث يتوفر السكر وبكميات كبيرة في معارض أهلا رمضان .
أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024
أكدت وزارة التموين أن معارض أهلا رمضان تشهد انخفاضا في السلع بنسبة 30% وقد جاءت أسعار السلع في معارض اهلا رمضان كالتالي:
- سعر كيلو الدقيق المعبأ هو 28 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة 300 جم أنواع هو 9.5 جنيه.
- سعر كيس المكرونة 400 جم أنواع هو 13 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة 1 كجم أنواع هو 27 جنيهًا.
- سعر عدس مجروش 500 جم بسعر 40 جنيهًا.
- سعر الفول معبأ 500 جم بسعر 25 جنيهًا.
- سعر زيت خليط 0.8 لتر بسعر 65 جنيهًا.
- سعر زيت خليط 0.7 لتر بسعر 75 جنيهًا.
- سعر زيت عباد 750 مللي بسعر 90 جنيهًا.
- سعر الزيت الخليط بسعر 100 جنيه 1 لتر.
- سعر ع مسلى نباتي 700 جم بسعر 95 جنيهًا.
- سعر عبوة مسلى نباتى 1.5 كجم بسعر 188 جنيهًا.
- سعر عبوة شاي ناعم 250 جم بسعر 57 جنيهًا.
- سعر شاي ناعم بسعر 8.5 جنيه 40 جرام.