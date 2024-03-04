“3000 ريال عماني“ موعد زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في عمان oman.om/home وخطوات الاستعلام

قامت الهيئة التأمينية بسلطنة عمان بالإعلان عن زيادة في رواتب فئة المتقاعدين، وتلك الزيادة هي زيادة سنوية تبلغ نسبتها حوالي 3٪، وذلك في إطار حرص الحكومة على مساعدة المواطنين للتخفيف من الأعباء والعيش بحياة كريمة، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتناول معكم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

زيادة رواتب المتقاعدين بسلطنة عمان

صرح مصدر مسؤول بالهيئة التأمينية عن رغبة الحكومة في زيادة رواتب المتقاعدين بسلطنة عمان، وحتى الآن لم يتم التصريح عن هذا الخبر بشكل نهائي، حيث تسعى الحكومة العمانية بشكل دائم إلى مساعدة مواطنيها الذين يحاجة للدعم وخاصة المتقاعدين من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في سلطنة عمان 2024

عن طريق بعض الخطوات يمكنك القيام بالاستعلام عن زيادة رواتب التقاعد في سلطنة عمان والتأكد من الخبر من خلال ما يلي:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يقوم المستعلم بإدخال بعض البيانات المطلوبة منه.

بعد ذلك اختر زر تأكيد.

من الصفحة التالية اختر زر عرض الرواتب الشهرية الخاصة بالمتقاعدين.

ثم سيظهر لك التفاصيل الخاصة بصحة زيادة الرواتب للمتقاعدين.

موعد صرف المعاشات التقاعدية في سلطنة عمان بعد الزيادة

مؤخرًا تم تداول خبر عن زيادة معاشات المتقاعدين بسلطنة عمان، من خلال الهيئة العامة التأمينية وذلك بنسبة 3٪، ومن الجدير بالذكر أن تلك الزيادة تتم عادة بشكل سنوي، وذلك مساهمة من الحكومة للمواطنين للعيش بحياة آدمية كريمة.