يا بخت اللي من الدفعة دي !! “سجل ورقك دلوقتي علي رابط التقديم في وظائف بنك مصر 2024”

وظائف بنك مصر يتسال الكثير من الخارجين والطالبة عن رابط التقديم على وظائف بنك مصر يجب على المتقدمين المهتمين التقديم بالبنك من خلال الموقع الرسمي لبنك مصر من خلال التقديم في الوظائف للعديد من التخصصات الإدارية التي تتطلب مؤهلات عليا وتحتاج أيضًا إلى من لديه خبرة وظيفية تتوافق مع بنك مصر ومن حيث التخصصات تم الإعلان عن التقديم على وظائف بنك مصر على الصفحة الرئيسية لبنك مصر اليكم كافة تفاصيل عن الوظائف المطلوبة في بنك مصر 2024 والمستندات المطلوب تقديمها والشروط اللازمة.

وظائف بنك مصر 2024

بعد الاعلان عن فرص وظائف بنك مصر 2024 يوفر البنك فرص عمل مهمة برواتب جذابة ومميزات مغرية للخريجين والمهتمين. زاد إقبال الباحثين كثيرًا خلال الساعات الأخيرة لمعرفة كيفية التقديم والأوراق المطلوبة.

رابط التقديم على وظائف بنك مصر

الدخول على الرابط الرسمي التابع لموقع بنك مصر .

النقر على خيار الخدمات ومنها قم بالضغط على نوع الوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها.

يطلب منك بعض المعلومات قم بتسجيلها على الموقع ومنها:

الاسم.

السيرة الذاتية

البريد الإلكتروني الخاص بك.

ومن ثم قم بالضغط على إرسال.

الشروط للالتحاق بالوظائف الجديدة في بنك مصر

امتلاك المتقدم الجنسية المصرية.

التقدير العام الحاصل عليه المتقدم في المؤهل الدراسي الذي منح إليه يجب ألا يقل عن جيد كحد أدنى.

المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم يجب أن يكون في إحدى التخصصات المطلوبة.

القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى الخبرة في كتابتها أيضا.

الحد الأقصى لسن المتقدم يجب ألا يزيد عن 30 عاما.

نجاح المتقدم في اختبارات الكشف الطبي التي سوف تعقد.

عدم وجود أي معارف أو أقارب للمتقدم يعملون في البنك.

القدرة على استخدام جهاز الكمبيوتر وخاصة البرامج الشهيرة الأوفيس.

الأوراق المطلوبة عند تقديم طلب التعيين بأي من وظائف بنك مصر

تقديم عدد من الأوراق عند الحاجة للتعيين في البنك وهي كالتالي:

يتطلب إرسال نسخة من بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بك.

كما يتطلب إرسال شهادة التخرج.

إرسال صورة شخصية.

إنهاء الخدمة العسكرية.

الوظائف المطلوب شغلها في بنك مصر 2024

يوجد عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات داخل البنك، ومن أبرزها ما يلي: