موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 ورابط الاستعلام عن المعاش بالزيادة الجديدة

الكثير من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة يتسائلون عن موعد صرف هذا المعاش لهذا الشهر خصوصًا قبل شهر رمضان 2024 لأن الجميع في حاجة لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية خلال هذا الشهر، وخلال الأسطر التالية سوف نتعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة فضلاً عن الرابط الاستعلام.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي فإن معاش تكافل وكرامة سوف يتم صرفه يوم 15 مارس الجاري على أن يتم الصرف من الأماكن المحددة للصرف، علمًا بأن الشهر الجاري سوف يستفيد من المعاش حوالي 5.2 مليون أسرة، وتأتي أماكن صرف معاش تكافل وكرامة على النحو التالي:

فروع بنك ناصر الإجتماعي.

الماكينات التابعة للبريد المصري.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أعلنت “وزارة التضامن الاجتماعي” عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بشكل إلكتروني في إطار التحول الرقمي الذي تحياه جمهورية مصر العربية لكل خدماتها حاليًا، وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

من الصحة الرئيسية يتم اختيار برنامج تكافل وكرامة.

اختيار الشهر المرغوب الاستعلام عنه.

إدخال الرقم القومي.

انقر على استعلام.

على الفور سوف تظهر البيانات التي تحتاج إليها.

زيادة معاش تكافل وكرامة

وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن الزيادة الجديدة للمعاشات تشمل أيضًا معاش تكافل وكرامة حيث تم إقرار زيادة بقيمة 15% بتكلفة 5.5 مليار لتصبح الزيادة خلال العام 55%.