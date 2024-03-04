“اهلا رمضان”.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445 في الدول العربية وامساكية رمضان ومواعيد الافطار

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445، يترقب مسلمي الارض موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445 خاصة في ظل اقتراب حلول الشهر الكريم وفقا للحسابات الفلكية، حيث لم تعد إلا أيام قليلة وحدها من تفصلنا عن غرة شهر رمضان الذي سيحل على الامة الاسلامية يوم الاثنين القادم، واليكم موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445

أما عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445، فمن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1445 – 2024 يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس 2024 ومن المتوقع أن يكون أول أيام الشهر الفضيل يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وفقا للحسابات الفلكية.

إمساكية شهر رمضان 2024

– الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01 ، العشاء 7:18.

– الثلاثاء 12 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:02 ، العشاء 7:19.

– الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 22 دقيقة، السحور 2:20، إمساك 4:20، الفجر 4:40، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02 ، العشاء 7:19.

– الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 24 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:20.

– الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 25 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:04، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:21.

– السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 27 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04 ، العشاء 7:21.

– الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 30 دقيقة، السحور 2:15، إمساك 4:15، الفجر 4:35، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:22.

– الإثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 31 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:23.

– الثلاثاء 19 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 33 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06 ، العشاء 7:23.

– الأربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 35 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:58، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07 ، العشاء 7:24.

– الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 37 دقيقة، السحور 2:10، إمساك 4:10، الفجر 4:30، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07 ، العشاء 7:25.

– الجمعة 22 مارس الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 39 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:25.

– السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 40 دقيقة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:26.

– الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 43 دقيقة، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27.

– الإثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 45 دقيقة، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28.

– الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 46 دقيقة، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28.

– الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 49 دقيقة، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29.

– الخميس 28 مارس الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 50 دقيقة، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:30.

– الجمعة 29 مارس الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 52 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:47، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30.

– السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 55 دقيقة، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:31.

– الأحد 31 مارس الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 56 دقيقة، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32.

– الإثنين 1 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 58 دقيقة، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16، الشروق 5:44، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33.

– الثلاثاء 2 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33.

– الأربعاء 3 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة ودقيقتين، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34.

– الخميس 4 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 4 دقائق ، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35.

– الجمعة 5 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 6 دقائق ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:36.

– السبت 6 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 8 دقائق ، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36.

– الأحد 7 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 10 دقائق ، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37.

– الإثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 12 دقيقة ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38.

– الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة ، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39.