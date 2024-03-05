“هسه umbrella”.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf عبر منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك ينتظر الكثيرون الكشف عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لمعرفة إذا ماكان تم قبولهم للحصول على الدعم الاجتماعي والاستفادة من هذه المنحة التي تقدمها الحكومة لكل من ليس لديهم دخل كافي لتلبية احتياجاتهم، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يبحث الكثيرون عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والتي يتم الإعلان عنها بعد بحث الحالات المتقدمة من قبل الجهات المختصة والتي تعطي الأولوية للأشد احتياجا وفقرا، ويمكن للراغبين في الاطلاع على الأسماء تنزيلها بسهولة من خلال موقع مظلتي الالكتروني وفيما يلي رابط وخطوات تحميل قوائم الأسماء : الدخول الى موقع هيئة الحماية الاجتماعية مظلتي عبر الضغط على الرابط الاتي.

ثم ادخل الى نظام الحماية الاجتماعية.

قم بتعبئة الاستمارة وادخل البيانات اللازمة لاتمام عملية الاستعلام.

بالأخير اضغط على “استعلام” لتظهر لك جميع قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية

التقدم على دعم الرعاية الاجتماعية يتطلب توافر الشروط التي وضعتها الحكومة العراقية من أجل تقديم الدعم لمستحقيه من المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود، وليكون اسمك ضمن قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لابد أن تنطبق عليك كافة الشروط وهي :

أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية ومقيم داخل العراق بصفة دائمة.

أن يكون عدد أفراد أسرة المتقدم أربعة فأكثر.

ألا يكون لديه أي أملاك خاصة ويكون دخله الشهري محدود.

أن يكون عمر صاحب الطلب يتراوح بين 16 و 18 عام إذا كان ذكر، وبين 15 و 55 عاما إذا كانت أنثى.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالرعاية الاجتماعية

لابد من إرفاق بعد المستندات اللازمة لإثبات استحقاق المتقدم للدعم، وفيما يلي الأوراق المطلوبة: