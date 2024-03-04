“احجزها الـــــآن“ البطاقة الوطنية الموحدة الحجز الإلكتروني 2024 بالعراق nid-moi.gov.iq والفئات الممنوعة

قامت وزارة الداخلية بدولة العراق ببذل المزيد من الجهود للقيام باستكمال دوائر الحجز للقيام بعمل البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيا، وذلك مساهمة منها في محاولة تخفيف الأعباء عن المراجعين، ولكن كيف يمكن للمواطنين القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة؟ هذا ما سوف نتناوله معكم في السطور التالية.

البطاقة الوطنية الموحدة الحجز الإلكتروني

قامت وزارة الداخلية بدولة العراق بإطلاق رابط لتيسير إجراءات حجز البطاقة الوطنية الموحدة، وفيما يلي طريقة الحجز:

في بداية الأمر قم بزيارة موقع دائرة البطاقة الوطنية.

اضغط على أيقونة خدمات إلكترونية، واختر حجز موعد.

سيتطلب منك الأمر القيام بإدخال بعض البيانات الشخصية كالأسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم الهوية وغيرهم.

قم باختيار ما يناسبك من تاريخ الاستلام، والمكان وكذلك الوقت.

تأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

قم بطبع الموعد الذي قمت باختياره.

المستندات اللازمة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة

قامت مديرية الأحوال المدنية بالإعلان عن ضرورة التأكد من عملية الحجز التي قمت بها إلكترونيا، وتجهيز المستندات المطلوبة، وضرورة إحضار المستندات التالية:

الهوية الأصلية الخاصة بالأحوال المدنية.

الشهادة الخاصة بجنسية دولة العراق. وأيضًا البطاقة الأصلية للسكن.

الفئات الممنوعة من حجز البطاقة الوطنية الموحدة

هناك بعض الفئات التي تندرج تحت بند المعافاة من حجز البطاقة الوطنية، وهي كما يلي: