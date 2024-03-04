كيف يتم احتساب سن التسجيل في حساب المواطن؟ .. خدمة المستفيدين توضح

أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال أحد الأشخاص حول كيفية التسجيل في البرنامج وكيفية احتساب السن المحدد بالتقويم الهجري أو الميلادي، أوضح الحساب أن عملية التسجيل في برنامج المواطن تتم عبر الموقع الرسمي أو التطبيق المخصص، حيث يجب على الفرد إدخال معلوماته الشخصية بدقة.

سن التسجيل في حساب المواطن

تتيح خدمة المستفيدين في حساب المواطن للأفراد التسجيل كأفراد مستقلين ابتداءً من سن 18 عامًا، مع الحاجة إلى إرفاق مستندات تثبت الاستقلالية باسم المتقدم للطلب، وفيما يتعلق بالسؤال حول العمر أشارت خدمة المستفيدين إلى أنه يتم احتساب العمر باستناد إلى تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري، بالإضافة إلى ذلك، أكدت الخدمة أنه يمكن للفرد زيارة الموقع الرسمي والدخول إلى حسابه لمعرفة المستندات المطلوبة والتفاصيل الخاصة بالتسجيل كفرد مستقل.

تسجيل رقم الجوال في حساب المواطن

يمكنك تغيير رقم الجوال المسجل في حساب المواطن بسهولة عن طريق الخطوات التالية:

أولاً قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عبر النفاذ الوطني.

انتقل إلى قسم “بيانات المستفيد” في الحساب.

ابحث عن خيار “تغيير رقم الجوال” وقم بالضغط عليه.

ستظهر لك نافذة أو صفحة جديدة تسمح لك بإدخال رقم الجوال الجديد الذي ترغب في تسجيله.

بعد إدخال الرقم الجديد، قد تُطلب منك إدخال بيانات إضافية للتحقق من هويتك.

باستكمال هذه الخطوات، ستقوم بتحديث رقم الجوال المرتبط بحسابك في الموقع، وبالتالي يمكنك الوصول إلى خدمات حساب المواطن باستخدام الرقم الجديد.

مدى تأثير الشخص الموجود بالخارج على استحقاق مبلغ الدعم

قد يؤثر التواجد خارج المملكة لفترة تتجاوز 90 يومًا على مبلغ الدعم المستلم من حساب المواطن، حيث يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، في حال تجاوز هذه الفترة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية، سواء كان ذلك بشكل متواصل أو متقطع، سيتم خصم هذه الأيام من مبلغ الدعم في حساب المواطن، حيث يتم استقطاع هذه الفترة الزمنية من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من الدعم اليومي في الاستحقاق الفعلي، يتم ذلك بهدف ضمان أن مستحقي الدعم يستفيدون بشكل عادل وفعّال من البرنامج.