الدكان بتاعكم راجع راجع!!.. زيادة الإيجار القديم رسميا + تحديد حالات لطرد المستأجر من العقار والمحل

هل تمت زيادة الإيجار القديم رسميا؟ يعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يتم تداولها من قبل المواطنين المصريين لا سيما أن هناك الكثير من الأشخاص قد تداولوا أخبارا تفيد بأنه قد تم تطبيق زيادة الإيجار القديم بشكل رسمي، ومن هنا تساءل الكثير من الأشخاص حول موعد هذه الزيادة وكذلك يرغبون في التعرف على من تطبق زيادة الإيجار القديم وكذلك ما هي نسبة زيادة الإيجار القديم.

زيادة الإيجار القديم رسميا

يبحث الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي على كافة التفاصيل الجديدة التي تم الإعلان عنها بخصوص تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميا، وبالرجوع للجهات المعنية وجدنا أنه قد تم تحديد موعد تطبيق هذا القرار خلال الخمسة أيام القادمة، علما بأن هذا القرار جاء تبعا لبنود القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022 لجميع الأشخاص الاعتبارية، ومن خلال هذا القانون وجدنا أنه سوف يتم تطبيق زيادة في الإيجار بشكل سنوي.

علما بأن هذه الزيادة تعتبر هي الزيادة الثالثة لا سيما أن زيادة القيمة الإيجارية قد وصلت إلى ما يقرب من 5 أضعافها في بداية تطبيق هذا القانون اعتبارا من العام الماضي وتحديدا مارس 2023، على أن تكون قيمة الزيادة المتفق عليها في القيمة الإيجارية حوالي 15%.

الفئات المطبق عليها زيادة الإيجار القديم

بعدما تعرفنا على كون ما يتم ترديده من عناوين إخبارية تفيد بأنه سوف يتم تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميا وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون في لهفة حول على من يتم تطبيق زيادة الإيجار القديم، ومنها فإننا وجدنا أن القانون قد أعلنوا عن هذه الفئات وهم كالتالي: