هيا دي الأخبار الحلوة .. زيادة معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 والصرف في هذا الموعد

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة جديدة لمعاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 على أن تكون نسبة الزيادة 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه لتكون الزيادة خلال هذا العام 55%، وخلال الأسطر التالية سنوضح موعد صرف معاش تكافل وكرامة كما أننا سنوضح رابط الاستعلام عن المعاش.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

بعد الإعلان عن تطبيق زيادة جديدة في معاش تكافل وكرامة بدأ التساؤل عن موعد صرف المعاش لهذا الشهر رغبة من الجميع من شراء كافة مستلزماتهم ومطلباتهم خلال هذا الشهر الكريم ولعيد الفطر المبارك، علمًا بأن الصرف بإذن الله تعالى يكون يوم 15 مارس على أن يتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري بالإضافة إلى فروع بنك ناصر الإجتماعي.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بشكل إلكتروني على أن تأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

الدخول إلى رابط وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

انقر على الاستعلام.

انقر على إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

انقر على استعلام.

على الفور سوف تظهر البيانات التي تحتاج إليها.

شروط صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة