pdf كشوف.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل molsa.gov.iq في عموم محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، تستعد وزارة العمل خلال الأيام القادمة للإعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أجل توفير الدعم المالي لعدد كبير من الاسر العراقية قبل حلول شهر رمضان الكريم بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وليتمكنوا من شراء ما يريدون، واليكم طريقة تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة، فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ونقدم لكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم المحافظات العراقية بعد فحص كافة الطلبات المقدمة واختيار المستحقين فقط من قبل الوزارة، وبعد ذلك يتم تحديد المبلغ المالي اللازم لصرف الرواتب للمستحقين، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعد الاعلان عنها:

قم بالولوج إلى موقع وزارة العمل العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

حدد برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم باختيار الوجبة السابعة.

قم بادخال البيانات الخاصة بالمستخدم مثل:”الاسم، رقم الهوية الوطنية، اسم المحافظة،…”.

قم بالضغط على كلمة “استعلام”.

اضغط على الايقونة الخاصة بتحميل الكشوف التي تظهر امامك.

الانتظار حتى تكتمل عملية التحميل الخاصة بالكشوفات التي تحتوي على أسماء المشمولين.

الآن قم بفتح الملفات التي تم تنزيلها.

ابحث عن اسمك، وفي حالة قبولك ستجده.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل العراقية عن الشروط التي يكون من الضروري توافرها أثناء التسجيل للاستفادة من راتب الرعاية الاجتماعية والدعم المخصص لها، وذلك من أجل ضمان أحقية الشمول في هذه الرعاية، ويمكن أن يتم تلخيص هذه الشروط كما يلي: