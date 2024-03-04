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عاجل.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وشروط التقديم على المنحة عبر موقع الوكاله الوطنية للتشغيل
تسعى الحكومة الجزائرية على تقديم الدعم لجميع شرائح المجتمع المختلفة، حيث أنه تم الإعلان عن التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 للنساء المقيمات في الجزائر، حيث أن مقدار المنحة حوالي 800 دينار جزائري، كما أن الهدف من هذه المنحة هو توفير الدعم المالي للنساء اللواتي لا يمتلكن دخل ثابت، وأيضًا اللواتي من يمتلكن دخلًا محدود، لهذا يسأل بعض النساء عن رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024.
رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024
تستطيع النساء المقيمات في دولة الجزائر التقديم على المنحة التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية، ويمكن التقديم من خلال رابط التسجيل، والقيام بالخطوات التالية:
- قيام المتقدمة بالذهاب إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.
- يتم النقر على أيقونة منحة البطالة.
- ثم يتم اختيار منحة المرأة الماكثة في المنزل.
- قيام المتقدمة بتحديد الولاية، وتسجيل جميع المعلومات اللازمة للتسجيل.
- كما يجب إدخال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.
- ثم يتم النقر على أيقونة حفظ.
الشروط المطلوبة للتسجيل في منحة الماكثة في البيت 2024
لكي تستطيع النساء في الجزائر التسجيل في منحة الماكثة في البيت فلابد من توافر الشروط المطلوبة للتقديم، وهذه الشروط هي:
- لابد أن تكون المواطنة المتقدمة جزائرية الأصل والمنشأ.
- يجب أن تكون من المقيمين في الجزائر بشكل مستمر.
- كما يشترط أن يتراوح عمر المتقدمة ما بين 19 عام لحتي 50 عام.
- يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة جامعية.
- لابد ألا يكون مقدار الدخل الشهري للزوج ثابت.
- يفضل أن تكون المواطنة مستفيدة من منحة البطالة.
- أيضًا يفضل أن تكون المتقدمة أم لأطفال.