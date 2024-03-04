عاجل.. بعد صدور نتائج الأهلية للدفعة 76 لشهر مارس 2024 في حساب المواطن .. ما هي شروط الأهلية؟

يعد السؤال عن الأهلية وشروطها في برنامج حساب المواطن أحد أبرز التساؤلات التي يتلقاها البرنامج من قبل المستفيدين، وفي هذا السياق تم الإعلان الرسمي أمس عن صدور نتائج الأهلية للدفعة رقم 76 لشهر مارس 2024، وبإمكان المستفيدين التحقق من الأهلية عن طريق زيارة موقع برنامج حساب المواطن، حيث يمكن الدخول والتحقق من حالة الأهلية، يتيح ذلك للمستفيدين فهم ما إذا كانوا مؤهلين لاستلام الدعم المالي من البرنامج أم لا.

شروط الأهلية في حساب المواطن

توضيحًا لشروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، فإن هناك عدة معايير يجب توافرها ليكون المستفيد مؤهلاً للحصول على الدعم، تأتي هذه الشروط كالتالي:

يجب على المستفيد الرئيسي أن يكون من جنسية المملكة العربية السعودية، باستثناء حاملي بطاقات التنقل.

يشترط أن يكون المستفيد الرئيسي مقيمًا داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن تتوافق البيانات المقدمة من قبل المستفيد مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

المستهدفون من حساب المواطن

يشمل البرنامج الأسر السعودية بشكل رئيسي، مما يسهم في تعزيز الدعم للعائلات في المملكة.

المواطن غير المتزوج.

يتضمن المستفيدون الذين يعيشون بشكل مستقل في سكن خاص بهم.

يستهدف البرنامج الأفراد الذين يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.

يتم شمول الأفراد الذين يحملون بطاقات خاصة بالنقل ضمن البرنامج.

أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

يشمل البرنامج الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

يُشمل البرنامج زوجات المواطنين السعوديين كفئة من المستحقين للدعم.

خطوات التسجيل في حساب المواطن