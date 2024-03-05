1000 جنية لهذه الفئات.. رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة

يبحث كثير من المستفيدين عن كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 حيث تعتبر المنحة من أهم برامج الدعم المقدمة للطبقة ذات الدخل المتوسط وغير الثابت وخاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المعاشات بنسبة 15% يتساءل كثير من المستفيدين والذين لا يمتلكون مصدرًا ثابتًا للدخل عن زيادة المعاشات وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول منحة العمالة غير المنتظمة.

التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024

يبحث كثير من المستفيدين عن التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 وقد وضحت الوزارة عدة خطوات للتسجيل في المنحة ومن أهم تلك الخطوات مايلي:

يتعين عليك أولًا التسجيل في موقع وزارة القوى العاملة

ومن ثم سيتعين عليك النقر على أيقونة اختيار القوى العاملة

سيتعين عليك بعد ذلك كتابة كافة البيانات المطلوبة

ومن ثم سيتعين عليك التأكد أنك قد كتبت الرقم القومي بشكلٍ صحيح

وفي الخطوة التالية سيتعين عليك كتابة اسمك ورقم الهاتف الخاص بك

ثم سيتعين عليك مراجعة كافة البيانات السابقة

وفي الخطوة الأخيرة سيتعين عليك الضغط على زر التسجيل

أهم شروط التسجيل في المنحة

وضعت وزارة القوى العاملة عدة شروط حتى يتمكن المستفيدون من التسجيل في المنحة ومن أهم تلك الشروط مايلي :