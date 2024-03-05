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أساسية على سفرتك في رمضان أسرار نجاح أصابع الكنافة المبرومة وطريقة عملها
طريقة عمل أصابع الكنافة المبرومة في رمضان
تعتبر وصفة أصابع الكنافة المبرومة من أحد الوصفات التي تعد بها الكنافة في شهر رمضان، فهي تعتبر من أشهر الأطباق التي ارتبطت بالشهر الكريم، والتي يتم إعدادها بالكثير من الطرق، لذا في هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة إعداد أصابع الكنافة المبرومة بالخطوات والمقادير، لتقديمها على سفرة رمضان، ويذكر تاريخياً أن الكنافة كانت تعتبر زينة موائد الملوك والأمراء، بعدما قام أحد صانعي الحلويات باختراعها خصيصاً وتقديمها لمعاوية بن أبي سفيان عندما كان والياً على الشام.
مكونات أصابع الكنافة المبرومة
- نصف كيلو من الكنافة الشعر.
- ثلاثة أرباع كيلو من جبنة العكاوي.
- 480 جم (كوبان) من الزبدة.
- فستق مجروش للتزيين.
- ماء ورد.
- 400 جم أو كوبان من السكر.
- 360 مل نحو كوب ونصف من الماء.
- عصرة ليمون.
طريقة عمل أصابع الكنافة المبرومة
- نجهز الجبن العكاوي ويفضل قبل التحضير بيوم، وننقعها في الماء ونبدل الماء كل ساعتين حتى نفقد الملوحة تماماً، وقبل الإستخدام توضع في قماشة نظيفة ونضغطها جيداً حتى نزيل الماء الموجود بها.
- نقوم بفرد الكنافة بالطول وبجانب بعضها حتى تصبح مثل الشريط الطويل، ونضع الجبن المصفى على أحدى الأطراف ونبدأ في اللف من أحدى الأطراف مع تثبيت الطرف الأخر باليد الأخرى ونبرمها جيداً على الجبن ثم ترتب في إناء مدهون بالزبدة، وباقى الزبدة تسيح وتوضع على الكنافة.
- ثم نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180°م حتى تمام التسوية أو يصبح لونها ذهبى.
- وفور خروجها من الفرن يوضع عليها الشربات البارد وتقطع وتزين بالفستق المجروش.