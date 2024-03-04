هتاخد كام كيس سكر زيادة؟ بشرى سارة من التموين لأصحاب البطاقات قبل رمضان 2024

من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تبذل مجهود كبير لتوفير كل السلع الاستهلاكية للمواطنين قبل دخول شهر رمضان الكريم وأيضًا الجهود المبذولة من أجل مواجهة ومحاربة جشع التجار، وقبيل رمضان هناك مقترح في مجلس النواب بزيادة الكمية الخاصة بالسكر لتصل إلى 4 كيلو لكل بطاقة مع مخصصات شهر مارس بمناسبة شهر رمضان الكريم.

بشرى سارة من وزارة التموين قبل رمضان

أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم شهر الخير وتقدمت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة وزير التموين والتجارة الداخلية الكتور علي النصليحي بزيادة المنحة السنوية في شهر رمضان لبطاقة التموين ليحصل كل فرد على 65 جنيه بدلاً من 50 جنيه، ووفقًا لهذا المقترج من المقرر أن يتم توفير 2 كيلو سكر بـ 26 جنيهًا لكل فرد على بطاقة التموين بحيث يكون سعر كل كيلو سكر حوالي 13 جنيه، أما سعر زجاجة الزيت يصل إلى 30 جنيه.

حقيقة انخفاض سعر السكر

أكد عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن السكر سوف يسجل انخفاض خلال الأيام المقبلة وسوف يصل هذا الانخفاض إلى 10 جنيهات، وأكد أيضًا أن المواطنين سوف يشعرون بتراجع أسعار السلع خلال 45 يوم من الآن بسبب تراجع الدولار في السوق السوداء، وأكد أيضًا أن خلال الأيام المقبلة سوف تشهد الأسواق ضخ في كافة السلع الاستهلاكية فضلاً عن السيطرة على جشع التجار.