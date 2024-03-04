“التموين” مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024 بعد زيادة نصيب الفرد .. صرف 10 أرغف يوميًا للمواطن!

أعلنت وزارة التموين بجمهورية مصر العربية عن مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024، على أنه تبقى القليل من الوقت أي تبقى حوالي أسبوع فقط على بداية الشهر الكريم، ونظرًا لوجود تكدس رهيب في السكان، فقد أعلنت وزارة التموين عن مواعيد صرف الخبز من المخابز البلدية وأيضا المخابز الخاصة، ويمكنك معرفة ذلك عن طريق متابعة الآتي وفقًا لقرار وزير التموين المصري اليوم بتاريخ 4 من مارس 2024.

مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024

وضحت وزارة التموين اليوم الموافق 4 من مارس 2024، عن مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024 وقامت بالإعلان أن مواعيد بيع الخبز من المخابز البلدية والصرف بالماكينات، فقد سوف يكون متاح بداية من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءًا، مع مراعاة بعض المخابز المستثناة التي سوف تقوم بالعمل على مدار اليوم بالكامل حتى الساعة 9:00 مساءًا.

حقيقة صرف 10 أرغف للمواطن يوميًا؟

نظرًا لكثرة الشائعات التي يتم تداولها في الفترة الأخيرة، قررت وزارة التموين أن تفصح عن كافة التصريحات التي يجب معرفتها من قبل المواطنين، وبالتالي فقط سوف يكون قيمة الخبز المستحق للمواطن بشكل يومي، هو 5 أرغب فقط يوميًا ولن تصل قيمتها حتى 10 أرغف على الإطلاق.

سعر رغيف الخبز على بطاقة التموين

وضحت وزارة التموين من قبل عن سعر رغيف الخبز على بطاقة التموين، وأعلنت بأن بقيمة 1 جنية مصري يمكن للمواطن الحصول على 20 رغيب خبز من المخابز البلدية، التي تعمل بنظام الماكينات وبطاقات التموين، أي يكون سعر الرغيف الواحد يعادل شلن فقط أو 5 قروش.