تهانينـا اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي 2024 لجميع المحافظات pdf

أصبح الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية محل اهتمام الكثير من المواطنين العراقيين، لاسيما وقد أعلنت الوزارة أنها بصدد الإعلان قريباً عن الوجبة السابعة المنتظرة من جميعي محدودي الدخل، الذين ينتظرونها قبل دخول شهر رمضان الكريم، لمساعدتهم على شراء مستلزمات هذا الشهر، كما أوضحت الحكومة العراقية أنه لابد من استيفاء جميع الشروط المعلن عنها، حتى يتم استحقاق هذا الدعم، ومنها وجدنا أن الكثير منهم يريدون معرفة الفئات التي يحق لها الحصول على الدعم، وهذا ما نقوم بتوضيحه خلال هذا المقال.

اسماء الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تحديد اسماء الرعاية الاجتماعية يتم بناء على توافر كافة الشروط والمعايير التي قامت بوضعها منذ إطلاق برنامج الرعاية، حتى يتم إعطاء هذا الدعم للفئات المستحقة، من ذوي الحاجة الشديدة، لكي يتمكن أكبر عدد من المواطنين المحتاجين بالاستفادة من هذه الإعانة، وتكون الحكومة قد تمكنت من إدخال البهجة على قلوبهم بصرفهم لهذا الدعم الذي طالما طال انتظاره من قبلهم.

ومنها فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة السيد احمد الاسدي، أنها تقوم الآن بإعداد قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وسيتم عرضها عبر موقعها الرسمي خلال أيام قلائل، وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

الفئات المستحقة لدعم برنامج الرعاية الاجتماعية

تهدف الرعاية الاجتماعية إلى مساعدة الفئات التي تخطت خط الفقر، من أجل مساعدتهم على توفير تكاليف متطلباتهم الأساسية، من حيث المأكل والمشرب، والمسكن، وأيضا الرعاية الصحية، ولهذا حددت الحكومة العراقية عدة فئات تكون مستحقة لهذا اسماء الرعاية الاجتماعية ، هذه الفئات كالآتي:

الزوجات المطلقات، مع تقديم شهادة الحكم القضائي بالطلاق.

السيدات الأرامل، مع تقديم شهادة وفاة الزوج.

ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الإعاقات، ويجب تقديم شهادة الاعاقة كشرط أساسي للحصول على الدعم.

الأشخاص الذين لا يمتلكون دخل شهري ثابت.

وأيضا، الأيتام الذين ليس لديهم مصدر دخل.

العزباء التي لم تتزوج، مع تقديم وثيقة تفيد بعدم الزواج.

أصحاب الأمراض المزمنة، مع تقديم شهادة طبية تثبت حالتهم الصحية.

الزوجات العراقيات للرجال المسجونين، بشرط أن تقوم بتقديم وثيقة الحكم القضائي.

طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الإجتماعية

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن طريقة الحصول على قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية ، والتي أعلنت الحكومة أنها ستقوم بعرضها عبر موقعها الالكتروني، فور الانتهاء من إعداد قوائم المستفيدين، وسيتم ذلك من خلال الدخول على منصة مظلتي واتباع الخطوات التالية: