جددها وخاف على دعمك.. رابط تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024 minha.anem.dz موقع وكالة التشغيل

رابط تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024

المستفيد من منحة البطالة مطالب بتجديدها بعد انتهاء مدتها والمقرر لها ستة أشهر، وهذا في حالة عدم وجود أي تغير بظروف المستحق، وإذا كانت لاتزال شروط الدعم تنطبق عليه، وتجديد المنحة متاح الكترونيا وعليه فلن يضطر الشخص للتوجه الى أي مكان للتقدم بطلب التجديد، بل يمكنه بخطوات بسيطة وخلال دقائق معدودة تجديد المنحة، وفيما يلي طريقة تجديد منحة البطالة بالخطوات :

الدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال الضغط على هذا الرابط.

تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي عبر إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

الضغط على منحة البطالة، وبعدها قم بالنقر على “تجديد طلبي”.

قم بإدخال رقم منحة المستفيد في الخانة المخصصة.

اكتب كافة البيانات والمعلومات اللازمة لاستكمال طلب التجديد”.

بعد الانتهاء انتظر قليلا وسيتم إعلامك بنجاح العملية وتجديد المنحة.

الحكومة الجزائرية تقرر زيادة منحة البطالة 2024

يحصل المستفيد من منحة البطالة في الجزائر على مبلغ شهري قدره ثلاثة عشر الف دينار جزائري وذلك كدعم لتوفير دخل له حتى يعثر على عمل مناسب لمؤهلاته وامكانياته، وبعد مطالبات كثيرة بسبب غلاء الأسعار وصعوبة الظروف الاقتصادية قامت الحكومة برفع قيمة المنحة لتصبح خمسة عشر الف دينار بزيادة تقدر بألفي دينار.