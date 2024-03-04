شبيه الآيفون وبسعر على قد الايد .. مواصفات هاتف Realme C53

كشفت شركة ريلمي الصينية عن هاتفها الجديد الذي يأتي بتصميم أنيق يحاكي تصميم الأيفون لذلك لقب بشبيه الآيفون للفئة الاقتصادية، علمًا بأن هذا الهاتف يتمتع بعدد كبير من المزايا التي تجعله الأكثر مبيعًا، وخلال الأسطر التالية سنوضح أبرز مواصفات هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Realme C53

إن كنت نبحث عن هاتف اقتصادي وبتصميم أنيق فإن هاتف Realme C53 هو الخيار الأمثل، وإليكم أبرز المواصفات التي يتمتع بها الهاتف:

أبعاد الهاتف 167.3×76.7×7.5 ملم مع وزن 182 جرام الشاشة من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.74 إنش بدقة الـ 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 390 بكسل لكل إنش الذاكرة الصلبة النسخة الأولى بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت نسخة و أخرى 256 جيجا مع 8 جيجا رام . المعالج من نوع Unisoc Tiger T612 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 الكاميرا الخلفية الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 0.8 ميجا بكسل وهي الكاميرا الخاصة بالعزل

مميزات هاتف Realme C53

يتمتع هاتف Realme C53 بعدد كبير من المميزات:

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير والشحن السريع بقوة 55 واط.

التصميم الأنيق يشبه الأيفون.

يدعم مستشعر البصمة.

علبة الهاتف تحتوي على الشاحن والجراب.

شبكات ممتازة.

سعر هاتف Realme C53

سعر النسخة الأولى في مصر 6400 جنيه أما السعر نسخة الثانية هو 7000 جنيه مصري، أما المملكة العربية السعودية السعر للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 500 ريال، أما السعر في الإمارات العربية المتحدة هو 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 400 درهم.