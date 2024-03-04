بجوده عالية.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، هناك الكثير من القنوات الموجودة على العرب سات والنايل سات التي تقوم بعرض الكثير من البرامج المتنوعة، ولكن قناة ناشونال جيوغرافيك تميزت بأنها من أروع القنوات التي تقوم بعرض الأفلام الوثائقية المفيدة والممتعة جدًا عند مشاهدتها، فهي تتميز بالأسلوب المميز الذي يجعلك تتابعها باستمرار.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

تم ظهور هذه القناة العالمية سنة 2009، وتميزت بأنها متوفرة بعدد من اللغات حوالي 60 لغة، كما يوجد من هذه القناة نسخه عربية موجودة في دبي، فهناك الكثير من الأشخاص التي تبحث لمعرفة ما الترددات الخاصة بقناة ناشونال جيوغرافيك، لمشاهدة العديد من البرامج الوثائقية العلمية كما أن هذه القناة تقوم بعرض مختلف المعلومات عن الطبيعة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكنك الآن ضبط القناة على جهاز الاستقبال لديك بمنتهى السهولة، ومتابعة كل ما يتم عرضه من الأفلام الوثائقية والاستفادة من المعلومات التاريخية والفيزيائية التي يتم عرضها على القناة، سوف تجدها على الترددات التالية:

القمر الصناعي نايل سات (SD)

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4.

أما عن القمر الصناعي نايل سات (HD)

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 2/3.

كما يمكن اختيار القمر الصناعي عرب سات (SD)

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4.

قائمة برامج ناشيونال جيوغرافيك

بعد تنزيل القناة على جهازك، يمكنك الآن متابعة أجمل البرامج العلمية والوثائقية المختلفة التي يتم عرضها على القناة ومن أهم هذه البرامج هي:

برنامج البرية الجامحة.

الكنز المفقود.

وقائع وأحداث.

التايتنك تعود للحياة.

سائقون بالفطرة.

مصر القديمة.

برنامج ألعاب العقل.

برنامج علم البسطاء.

برنامج مسجون في الغربة.

الآن لقد انتهينا من عرض إليكم كل ترددات قناة ناشونال جيوغرافيك، فإذا قمت بمتابعتها فهي تقوم بتزويدك بمعلومات جديدة عما يدور حولك في الطبيعة.