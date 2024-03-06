على قناة دي أم سي!!.. حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني خلال شهر رمضان 2024

حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني على قناة dmc

بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه مسلسل جعفر العمدة 2023 حيث كان يلتف حول الشاشات وفي المقاهي ملايين المتابعين لأحداث المسلسل على شاشة دي ام سي، المسلسل الذي كان يقوم ببطولته محمد رمضان وشاركه البطولة زينة وهالة صدقي ومي كساب وايمان العاصي وغيرهم من أشهر نجوم الفن تميز بقصته وأحداثه المثيرة التي استمرت للحلقة الأخيرة واستطاع المخرج محمد سامي بتصويرها بأفضل شكل، وبعد انتهاء المسلسل ترددت أنباء حول انتاج جزء ثاني منه لاستغلال نجاحه الفائق وهذا أسعد الجمهور بشدة، وانتظروا أن يتم عرض اعلانات الجزء الثاني ضمن مسلسلات رمضان 2024، ولكن هذا لم يحدث مما جعل عشاق المسلسل يتساءلون عن حقيقة عرض الجزء الثاني منه، وبالفعل منذ فترة أعلن محمد رمضان نجم المسلسل عن أن هناك جزء ثاني سيتم تصويره من المسلسل ولكنه لن يلحق السباق الرمضاني القادم للعام 2024.

موعد عرض الجزء الثاني جعفر العمدة

ومن المقرر أن يعرض الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2025 بعد أن ينتهي المخرج محمد سامي من إضافة بعض اللمسات على السيناريو ليخرج بالصورة التي يرغب بها ويواصل نجاح الجزء الأول منه.