فـتحـ باب اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين لزيادة دعم السلع 100 جنيه + بوابة مصر الرقمية للتسجيل

عادة ما يرغب الكثير في اضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية لا سيما أننا في الوقت الحالي نحتاج لوجود المزيد من السلع الغذائية وخاصة مع وجود أزمة السكر، بالإضافة إلى أن إضافة المواليد تضمن لصاحب البطاقة التموينية أن يحصل على كم أكبر من السلع التموينية التي لا غنى عنها في حياتنا اليومية، لذلك قررنا أن نضع لكم تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين وما هي شروط إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية.

اضافة المواليد الجدد

في ظل وجود نقص ملحوظ في بعض السلع الأساسية في صنع الطعام مثل السكر والأرز وكذلك في ظل وجود ارتفاع ملحوظ في أسعار هذه السلع إن وجدت، فإننا وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في توسيع دائرة حصولهم على السلع التموينية من خلال القيام بخطوة اضافة المواليد الجدد، حيث إن هذه الخطوة ستعود بالنفع عليهم.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت بعض الشروط الواجب الاطلاع عليها قبل التقديم على هذا الطلب، والتي تتلخص فيما يلي:

أولا يجب أن يكون عدد الحد الأقصى للأفراد على البطاقة التموينية الواحدة 4 أفراد بما فيهم الزوج والزوجة.

لا بد من أن يصل الراتب الشهري لصاحب البطاقة التموينية إلى ما يقرب من 2,500 جنيه.

يجب ألا يقل عمر الطفل المراد إضافته عن 4 سنوات.

كيفية إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية

بعدما ارتفعت معدلات بحث الكثير من الأشخاص الراغبين في أن يكون لهم حصة إضافية من الدعم التمويني من خلال اضافة المواليد الجدد، وجدنا أنه لا بد من وضع الخطوات التي من خلالها تنجح عملية الإضافة والتي جاءت على هذا النحو التالي: