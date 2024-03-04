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” ارخص هاتف من شاومي سعره على قد الايد” مواصفات هاتف Redmi Note 12 4G..
أعلنت شركة شاومي عن تخفيضها لأسعار الهواتف ضمن العلاقة التجارية الشهيرة ريد مي ومن أبرز تلك الهواتف هاتف Redmi Note 12 4G الذي تم طرحه في الأسواق مؤخرًا وقد تميز الهاتف بالكثير من المزايا مثل إمكانية استخدامه بشكل يومي كما أنه يتميز بقدرته على تحمل الألعاب الثقيلة وذلك لأنها يضم بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنتعرف سويًا على كافة مواصفات هاتف Redmi Note 12 4G.
مواصفات هاتف Redmi Note 12 4G
يتمتع هاتف Redmi Note 12 4G بالكثير من المواصفات المميزة مما جعله أفضل اختيار للعملاء بالتحديد فئة الشباب بفضل سعره المناسب ومزاياه القوية وفيما يلي تلك المواصفات:
|الشاشة
|تحتوي الشاشة على شكل ثقب في المنتصف من نوع Amoled مع مساحة 6.67 أنش ودقة 1080*2400 بكسل مع معدل كثافة 395 بكسل لكل إنش.
كما تحتوي الشاشة على طبقة حماية من نوع corning gorilla glass الجيل الثالث، يصل سطوع الشاشة إلى 700 شمعة.
|البطارية
|تصل سعة البطارية إلى 5000 مللي أمبير كما يدعم خاصية الشحن السريع بقوة تصل إلى 33 واط.
|الكاميرا
|يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية وهما الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل والثانية 8 ميجا بكسل والثالثة 2 ميجا بكسل بالإضافة للكاميرا الأمامية المتوفرة بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f\2.5
|الذاكرة
|يحتوي الهاتف على أربعة أنواع من الذاكرة وهما كالتالي:
|نظام التشغيل والمعالج
|يحتوي الهاتف على نظام أندرويد مع واجهة شاومي الأحدث وهي MIUI، كما يحتوي الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 685 بتكنولوجيا 6 نانو.
|الألوان
|الهاتف متوفر بأكثر من لون مثل الرمادي، الأخضر، الأزرق، الذهبي
|مزايا إضافية
|يحتوي على مستشعر البصمة مع مدمج بزر الطاقة بالإضافة لخاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه كما أن الهاتف مقاوم لقطرات المياه، الهاتف مصنوع من البلاستيك.