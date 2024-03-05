【﻿اطلع على جديد المنحة】الاطلاع على وضعية منحة البطالة + تجديد المنحة ورابط التسجيل

تقدم الحكومة الجزائرية منحة البطالة للحد من عدد العاطلين على العمل في الجزائر، والتي يمكن الاطلاع على وضعية منحة البطالة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، فهي تعد الوسيط بين المستثمرين والمستفيدين من المنحة، حيث تمكن الوكالة المواطنين في الجزائر من التقديم على المنحة من خلالها، ليتم بعد ذلك التأكد من الاستحقاق والجدية في الحصول على فرصة عمل من خلال الوكالة الوطنية، وخلال الأسطر التالية نبين طرقة التسجيل في المنحة والاستفادة منها.

الاطلاع على وضعية منحة البطالة

يمكنك الاطلاع على منحة البطالة ومتابعة المنحة وتجديدها عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، التي تقوم بقبول المتقدمين على المنحة عبر البوابة وتقديم الدعم لهم في حالة استيفاء الشروط التي وضعتها الوكالة، كما أنها تقوم بتأهيل المتقدمين تأهيلا يسمح لهم بالحصول على فرصة عمل مناسبة، ثم تقوم بتوفير لهم فرصة عمل من خلال طلبات المستثمرين الذين يبحثون عن عمالة من خلال الوكالة.

تسجيل في منحة البطالة

التسجيل عبر موقع الوكالة الوطنية على منحة البطالة أمز يسير لا يحتاج مزيد جهد، حيث توفر الوكالة الوطنية التسجيل في منحة البطالة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الوكالة الوطنية من هنـــا. قم بتسجيل الدخول على الوكالة بإنشاء حساب خاص بك بإدخال معلوماتك الشخصية. بعد التسجيل اضغط على منحة البطالة. يطلب منك إدخال البينات اللازمة وإرفاق المستندات التي تؤكد صحة البيانات. اضغط تقديم الطلب. سيتم مراجعة الطلب ومراسلتك بالنتيجة.

تجديد منحة البطالة

يشترط تجيد منحة البطالة كل 6 أشهر للتأكد من الاستحقاق والالتزام بتعليمات الوكالة الوطنية للتشغيل، والتي تمكنك ن تجديد المنحة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على حسابك الشخصي على الوكالة الوطنية للتشغيل. اضغط تجديد منحة البطالة. حدثت بياناتك، ثم اضغط تجديد.

بهذا تكون قمت بتجديد منحة البطالة واستكملت شروط المنحة، وبذلك يستمر الدعم حتى تحقق هدف المنحة وهو حصولك على فرصة عمل مناسبة، ما عليك إلا الاطلاع على منحة البطالة والتسجيل فيها لتحصل على الدعم.