【﻿بمناسبة شهر رمضان】 تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 + وقيمة الراتب الجديد

يبحث المتقاعدون في العراق اليوم عن زيادة الرواتب، فأساس اعتمادهم في متطلبات المعيشة هو راتب التقاعد ليس لهم دخل غيره، لذلك ترى شدة حرضهم على الراتب ومتابعة زيادته أول بأول، حيث أعلنت وزارة المالية منذ وقت قليل عن زيادة الحد الأدني لراتب التقاعد إلى 500 دينار، فهل هناك زيادة اخرى مع اقتراب حلول شهر رمضان؟ هذا ما سنبينه في الأسطر التالية.

كم قيمة رواتب المتقاعدين؟

في ظل غلاء المعيشة التي شهدته البلاد في الفترة الماضية والتي كان المتقاعد يتقاضى فيها راتب بحد أدني 400 ألف دينار عراقي، أعلنت وزارة المالية عن زيادة الحد الأدنى لراتب التقاعد إلى 500 ألف دينار عراقي، هذا هو الحد الأدنى لإجمالي راتب التقاعد لا يقل عنه، ثم يزيد راتب التقاعد عن هذا الحد بناء على سنوات الخدمة والأجر الأساسي وغير ذلك من العوامل التي تختلف باختلاف الأشخاص.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

أشيع في الفترة الأخيرة عن زيادة راتب التقاعد باقتراب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بخير، هذا الخبر لم يثبت صحته، حيث لم تعلن وزارة المالية عبر موقعها الرسمي ولا المنصات الرسمية أي شيء بخصوص زيادة رواتب المتقاعدين في العراق.

وزارة المالية رواتب المتقاعدين

تقدم وزارة المالية رواتب المتقاعدين للعراقين الذين ينطبق عليهم شروط راتب التقاعد التي حددتها الوزارة لتحقق العدالة بين جميع العراقين، والت منها أن يكون المستفيد عراقي الجنسية مقيم في العراق، وأن يكون قضى المدة التأمينية التي حددتها هيئة التأمينات للمعاشات.

وفي الأخير لابد للتأكد من صحة خبر زيادة رواتب المتقاعدين في العراق أن تتابع موقع وزارة المالية الرسمي أو من خلال موقع البديل الذي يتابع قرارات الوزارة أو بأول.