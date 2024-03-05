انخفاض كبير في أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد انهيار الدولار في السوق السودة

شهدت أسعار مواد البناء والأسمنت تراجعا طفيفا الأسبوع الماضي ومع بدايات الأسبوع الحالي داخل السوق المصري، وذلك بعد انهيار أسعار الدولار في السوق السوداء عقب الإعلان عن صفقة الإستثمارات الكبرى رأس جميلة، وهذا الانخفاض في الأسعار يأتي بالنسبة للكميات التي تسلم أرض المصنع وليس من قبل الموزعين، وذلك بحسب البيانات الصادرة من مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 5 مارس في مصر

انخفضت أسعار الحديد اليوم بعد موجة من الارتفاعات المتتالية التي شهدها السوق المصري متأثراً بارتفاع سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق الموازية، وكذلك الأزمات التي ضربت العالم من كورونا، والحرب الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبالتالي أثرت على أسعار المواد البترولية وأسعار مواد البناء في مصر، من الحديد والأسمنت منذ هذه الفترة مع تأثر سلاسل السلع في مصر والعالم خلال الفترة الماضية، ويظهر ذلك من خلال بيان بأسعار الحديد في السوق المصري:

نوع الحديد / الطن الأسعار حديد مصر ستيل 46500 جنيها حديد عز 46500 جنيها حديد الجيوشي 45500 جنيها حديد الجارحي 47300 جنيها حديد بشاي 42900 جنيها حديد المصرين 49920 جنيها حديد الكومي 47000 جنيها حديد الدخيلة 48000 جنيها

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 5 مارس

استقرت أسعار الأسمنت خلال الفترة من 1900 إلى 2100، وذلك بعد موجة ارتفاعات وصلت إلى 3000 خلال الشهر الماضي، وهذا بيان بأسعار الأسمنت في السوق المصري اليوم: