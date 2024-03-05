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انخفاض كبير في أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد انهيار الدولار في السوق السودة

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024

mahmoudelshreefمنذ 4 ساعات
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انخفاض كبير في أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد انهيار الدولار في السوق السودة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم 5 مارس

شهدت أسعار مواد البناء والأسمنت تراجعا طفيفا الأسبوع الماضي ومع بدايات الأسبوع الحالي داخل السوق المصري، وذلك بعد انهيار أسعار الدولار في السوق السوداء عقب الإعلان عن صفقة الإستثمارات الكبرى رأس جميلة، وهذا الانخفاض في الأسعار يأتي بالنسبة للكميات التي تسلم أرض المصنع وليس من قبل الموزعين، وذلك بحسب البيانات الصادرة من مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 5 مارس في مصر

انخفضت أسعار الحديد اليوم بعد موجة من الارتفاعات المتتالية التي شهدها السوق المصري متأثراً بارتفاع سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق الموازية، وكذلك الأزمات التي ضربت العالم من كورونا، والحرب الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبالتالي أثرت على أسعار المواد البترولية وأسعار مواد البناء في مصر، من الحديد والأسمنت منذ هذه الفترة مع تأثر سلاسل السلع في مصر والعالم خلال الفترة الماضية، ويظهر ذلك من خلال بيان بأسعار الحديد في السوق المصري:

نوع الحديد / الطنالأسعار 
حديد مصر ستيل46500 جنيها
حديد عز46500 جنيها
حديد الجيوشي 45500 جنيها
حديد الجارحي47300 جنيها
حديد بشاي 42900 جنيها
حديد المصرين49920 جنيها
حديد الكومي47000 جنيها
حديد الدخيلة48000 جنيها

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 5 مارس

استقرت أسعار الأسمنت خلال الفترة من 1900 إلى 2100، وذلك بعد موجة ارتفاعات وصلت إلى 3000 خلال الشهر الماضي، وهذا بيان بأسعار الأسمنت في السوق المصري اليوم:

النوع الأسعار للطن
أسمنت المسلح1945 جنيها
أسمنت النصر1910 جنيها
أسمنت السويدي2070 جنيها
أسمنت وادي النيل1900 جنيها
أسمنت المخصوص1940 جنيها
أسمنت أسوان1970 جنيها
أسمنت السويس1980 جنيهاً
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mahmoudelshreefمنذ 4 ساعات
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