هل أنت مستحق للدفعة 76 |كم باقي عن حساب المواطن + شروط الاستحقاق بعد التعديل

يتساءل مستفيدي حساب المواطن عن، كم باقي عن حساب المواطن، حيث ينتظر جميع المستفيدين من دعم حساب المواطن موعد صرف كل دفعة من الحساب لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لهم، ولكن أيضا من المهم التأكد من أهلية الاستحقاق والاستعلام عنها قبل موعد نزول الدعم، لتجنب وجو\ خطأ في البيانات يؤدي إلى وقف الدعم.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين طريقة الاستعلام عن حساب أهلية حساب المواطن، وشروط الاستحقاق وكم باقي على موعد الصرف في السطور التالية.

كم باقي عن حساب المواطن؟

من المقرر نزول حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي إلا في حالة مصادفة يوم العاشر عطلة رسمية أو إجازة، لذلك المتبقي على صرف الدفعة 76 من حساب المواطن أربع أيام.

التاريخ الهجري التاريخ الميلادي اليوم المتبقي 29 شعبان 1445هـ 10 مارس 2024 الأحد 4 أيام

يُتوقع نزول الدفعة القادمة من حساب المواطن يوم الأحد 10 مارس 2024.

استعلام حساب المواطن

من الأهمية بمكان أن تعلم طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن لما لها من أهمية كبيرة لدى القائمين على البرنامَج، والتي تستطيع الاستعلام عليها باتباع الخطوات البسيط التالية:

الدخول على حساب المواطن من هنـــا. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط يسار أعلى الصفحة على أيقونة القوائم. حرك القائمة واختر دراسة الأهلية. عند الدخول على دراسة الأهلية يمكنك الاستعلام عن حالة الاستحقاق، لهذه الدفعة من حيث القبول أو الرفض.

شروط أهلية الدفعة 76

تتمثل شروط استحقاق الدفعة 76 من حساب المواطن في تحديد الفئات الأشد احتياجًا، لذلك لابد من التأكد من استكمال المستفيدين من الشروط التالية:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

وأن يكون مقيمًا في السُّعُودية بشكل دائم.

دخل المستفيد وجميع أسرته لا يتجاوز الحد الأدنى المانع من الدعم.

لا سكن المستفيد احد دور الإيواء التابعة للحكومة.

باستكمال هذه الشروط يحق للمستفيد الحصول على الدعم من حساب المواطن، وهو إلى ذلك لو وجد خطأ لدى البرنامَج يمكنه تقديم اعتراض ليحصل على الدعم مرة أخرى بأثر رُجْعِيّ.