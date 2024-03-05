كيفية استخراج شهادة ميلاد مصرية لمواليد السعودية والأوراق المطلوبة إلكترونياً

يبحث الكثير من المواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية أو العاملين بها عن طرق استخراج الأوراق الرسمية لأبنائهم وخصوصا شهادات الميلاد، بعد أن كان البعض يكلف أحد أقاربه باستخراجها من مصر وإرسالها له عبر البريد الجوي السريع أصبح الآن بإمكانك استخراجها بطريقة سهلة ومن القنصلية التابع لها ومن خلال الإنترنت، وفي هذا المقال سوف نتناول بالشرح طريقة استخراج شهادة الميلاد والأوراق المطلوبة والرسوم المقدرة لذلك.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مصرية لمواليد السعودية

عليك بملء استمارة طلب استخراج شهادة ميلاد وذلك من خلال الدخول إلى موقع القنصلية المصرية بالسعودية، ثم ملء الطلب الذي يحتوي على اسم المولود، ونوعه، وديانته، وتاريخ الميلاد، وجهة الميلاد، واسم الأب وجنسينه، والرقم القومي، واسم الأم، وجنسيتها، والرقم القومي، ثم كتابة رقم الهاتف الذي يدعم الواتس أب للتواصل، ثم طباعة النموذج.

عليك بالحضور لمقر القنصلية المصرية في السعودية وتقديم طلب إصدار شهادة ميلاد مصرية للموظف المختص.

عليك بإحضار شهادة الميلاد الأصلية وصورة منها.

أصل جواز السفر بالنسبة للأب والأم وصورة منهما، أو بطاقتي الرقم القومي وصورة منهما.

وثيقة الزواج المصرية، أو غير المصرية بشرط أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية وللبلد الصادرة منها، أو أن يكون اسم الزوجة والدة الطفل مكتوبة في جواز سفر الأب.

ملحوظة عند تسليم الطلب أو استلام أصل الشهادة لا بد أن حضر والد الطفل نفسه أو من ينوب عنه بتوكيل قانوني.

الرسوم المقدرة لاستخراج شهادة الميلاد المصرية بالسعودية

ويلاحظ أنه يمكن استلام شهادة الميلاد من القنصلية بعد شهرين من تاريخ تقديم الطلب، ويتم إرسال رسالة نصية للرقم المسجل في الطلب بعد إصدار الشهادة وتجهيزها، كما يمكن استلام شهادة الميلاد من أقرب سجل مدني في مصر بعد 21 يوم من تاريخ تقديم الطلب.