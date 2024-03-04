من هنا.. خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات وحقيقة زيادة معاشات مارس 2024

يتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة زيادة معاشات مارس التي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي حيث تعتبر زيادة المعاشات من أهم القرارات التي اتخدتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لكافة أصحاب المعاشات حيث تساعد معاشات شهر أكتوبر 2023 إلى زيادة الدخل وتنشيط القدرة الشرائية وتعمل أيضاً على زيادة الإنفاق الاستهلاكي حيث تأتي الزيادة الجديدة في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الكثير من التحديات وترتفع فيه أسعار السلع والخدمات وذلك يؤثر على القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات.

حقيقة زيادة معاشات مارس

يتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة زيادة معاشات مارس التي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي حيث:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار بأن يوجد هناك زيادة سنوية في المعاشات وذلك وفقاً للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وفقاً لهذه المادة زادت المعاشات في يوم 30 مارس وأصدر القرار بزيادة المعاشات في يوم 30 مارس من كل عام بحيث يتم صرف الزيادة الجديدة بدايةً من أول مارس بحد أقصى 15%.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاش

بعد أن قمنا بالتحدث عن حقيقة زيادة معاشات مارس سوف نقوم بالتحدث عن طريقة الاستعلام عن زيادة المعاش بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية: