“الإعلان الآن”.. مواعيد التقديم في وظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023

أعلنت هيئة النيابة العامة عن مواعيد التقديم في وظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023، حيث تزايدت نسب البحث عن المواعيد واهم الشروط الواجب مراعاتها من قبل الخريجين والمؤهلين للتقديم على وظائف النيابة العامة، لما تمتلكه من مميزات وامتيازات كبيرة للمقبولين، من خريجي الكليات المصرية سواء كليات الحقوق او الشرعية أو كلية الشرطة وهذا ما سوف نتعرف على تفاصيله في هذا المقال.

مواعيد التقديم في وظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023

هناك العديد من التساؤلات حول مواعيد التقديم في وظيفة معاون نيابة، والتي أعلنت عنها الهيئة بشكل رسمي وصرحت بفتح باب التقدم لهذه الوظائف من الذكور في يوم الخميس 3 من شهر فبراير لعام 2024 ليستمر التقديم حتى يوم 8 فبراير، أما بالنسبة لاستقبال ملفات الإناث فهي تبدأ من يوم 10 فبراير وحتى يوم 15 فبراير، في ضوء بعض الشروط الواجب مراعاتها من قبل المتقدمين، وضرورة التسجيل في المواعيد الرسمية قبل إغلاق باب التقدم ، لتقوم النيابة العامة بدراسة كل الطلبات ومعرفة مدى تطابق الشروط على المتقدمين والإعلان عن النتائج في أقرب وقت.

شروط التقديم في وظيفة معاون نيابة للإناث

في ظل الإعلان عن مواعيد التقديم في وظيفة معاون نيابة، نجد ضرورة معرفة اهم الشروط الواجب مراعاتها من قبل المتقدمين من فئة الإناث، حيث أن النيابة العامة أحد أهم الهيئات الحكومية القضائية في الدولة، والتي تضع الكثير من الشروط والأحكام الواجب الالتزام بها من قبل المؤهلين لشغل أي وظيفة تابعة لهذه الهيئة، لنتعرف على شروطها في الآتي: