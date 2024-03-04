وزارة التموين المصرية تٌعلن عن موعد صرف التموين لشهر مارس 2024.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024

موعد صرف السلع التموينية شهر مارس من أكثر المواضيع التي يتساءل عنها الكثير من المواطنين الحاملين لبطاقات التموين ويتساءلون أيضاً عن أسعار السلع التموينية لشهر مارس بعد أن تداولت بعض المواقع عن وجود زيادة جديدة في أسعار السلع التموينية هذا ما سوف نتناول الحديث عنه حيث قامت وزارة التموين بالإعلان أنه سيتم صرف السلع التموين في بداية كل شهر ميلادي من كل شهر.

موعد صرف التموين لشهر مارس

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف السلع التموينية لشهر مارس حيث جاء كالآتي:

من المتوقع أن يتم تنفيذ كافة عمليات صرف السلع التموينية في بداية كل شهر ميلادي لجميع المواطنين الذين لديهم البطاقة التموينية.

قامت وزارة التموين بالإعلان أن يتم صرف السلع التموينية في موعدها المقرر وهو بداية أول شهر مارس الموافق يوم 1 مارس 2024 وحتى يوم 29 من مارس 2024.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024

بعد أن قمنا بالتحدث عن موعد صرف السلع التموينية شهر مارس سوف نقوم بالتحدث عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 والتي جاءت كالآتي: