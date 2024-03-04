عيالك هتنزل اخيراً.. منصة مصر الرقمية لتنزيل المواليد وشروط إضافتهم على بطاقة التموين 

هناك عدد كبير من المواطنين الذين لديهم بطاقات تموين يبحثون عن منصة مصر الرقمية لتنزيل المواليد ويبحثون أيضاً عن طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين الخاصة بهم وذلك بسبب زيادة السلع التموينية الشهرية المقدمة لهم لذلك يمكنك إضافة المواليد بشكل إلكتروني من خلال منصة مصر الرقمية وصرح وزير التموين عن الشروط التي قامت بوضعها الوزارة لإضافة المواليد الجدد.

منصة مصر الرقمية لتنزيل المواليد

يمكنك اتباع الخطوات التالية لكي تستطيع تنزيل المواليد على بطاقة التموين وهي كالآتي:

في البداية تقوم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مصر الرقمية من خلال الرابط .

ثم بعد ذلك قم بإنشاء حساب جديد في حالة إذا كنت ليس لديك حساب على الموقع أو تقوم بتسجيل الدخول مباشرةً إذا كان لديك حساب بالفعل.

في حالة إنشاء حساب جديد تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وهي: الرقم القومي ورقم المصنع الموجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي واسم الوالدة ورقم الهاتف المحمول وإدخال كلمة مرور للحساب.

اضغط على أيقونة “ضم أفراد أسرتي”.

اختيار تبويب “إضافة الأبناء الغير مقيدين تموينياً”.

إدخال اسم الابن أو الابنة التي تريد ادخالهم.

اختيار صفة القرابة.

وفي النهاية اضغط على أيقونة إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لكي تستطيع تنزيل المواليد على بطاقات التموين والتي تتمثل في الآتي: