استقرار سعره.. سعر الدرهم اليوم في البنوك المصرية

زاد البحث خلال الساعات الماضية عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء وشهد سعر الدرهم اليوم أمام الجنيه المصري استقرار ملحوظ في التعاملات البنكية وذلك تبعاً لآخر تحديث لشاشات عرض أسعار صرف البنوك المصرية حيث بلغ سعر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري حوالي 8.41 جنيه في الشراء وحوالي 8.43 جنيه في عملية البيع وسوف نتناول الحديث عن سعر الدرهم اليوم وسعر الدرهم الاماراتى في البنوك.

سعر الدرهم اليوم

يتساءل الكثير من المواطنين الاماراتيين عن سعر الدرهم اليوم:

10 درهم اماراتي بسعر 147.9 جنيه مصري.

وصل سعر 25 درهم اماراتي بحوالي 369.8 جنيه مصري.

وصل سعر 50 درهم اماراتي بحوالي 739.5 جنيه مصري.

سعر 100 درهم اماراتي بحوالي 1,479 جنيه مصري.

سعر 500 درهم اماراتي حوالي 7,395 جنيه مصري.

وصل سعر 1000 درهم اماراتي بحوالي 14,790 جنيه مصري.

5000 درهم اماراتي بحوالي 73,950 جنيه مصري.

سعر الدرهم الاماراتى اليوم في البنوك

بعد أن قمنا بالتحدث عن سعر الدرهم اليوم سنقوم بالتحدث عن سعر الدرهم الاماراتى اليوم في البنوك: