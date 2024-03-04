هتدفع من أول 250 جنيه للمتر وتبني .. يا بختك يا هناك الحنفيه فتحت خلاص .. قانون التصالح على البناء في الأراضي الزراعيه الجديد

قانون التصالح على البناء في الأراضي الزراعيه الجديد، في هذا المقال سوف نرصد لكم كيفية تقديم طلب تصالح على الأراضي الزراعيه وتكاليف التصالح بشكل عام على مخالفات البناء، حيث تعتبر تنازعات البناء في القرى والمدن على الأراضي الزراعية ظاهرة تثير الانزعاج وتشكل تهديدًا للاستقرار البيئي والاقتصادي للمجتمعات المحلية، هذا الظاهرة الاجتماعية والبيئية الخطيرة تسفر عن تدهور البنية التحتية، وتلويث الأراضي الزراعية، وتقليل المساحات الخضراء الضرورية لتنظيم المناخ وحماية النباتات والحيوانات، يُعزى النشوء الحالي لهذه الخلافات إلى عوامل متعددة، بما في ذلك النمو السكاني السريع.

قانون التصالح على البناء في الأراضي الزراعيه الجديد

يُسمح بتقديم طلب للتصالح خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة ذات الصلة، يتم تحديد تكاليف التصالح بناءً على الأسعار المحددة لمعالجة مخالفات البناء في كل منطقة من قبل الجهة المختصة، يحق للمتقدم تسديد هذه التكاليف على مدار 5 سنوات، مع إمكانية الحصول على خصم 25٪ عند السداد الكامل، يُراعى في العملية الغرامات القانونية المطبقة وفقًا للقرارات القضائية المعنية.

تكاليف التصالح على مخالفات البناء