هتدفع من أول 250 جنيه للمتر وتبني .. يا بختك يا هناك الحنفيه فتحت خلاص .. قانون التصالح على البناء في الأراضي الزراعيه الجديد
التصالح على مخالفات البناء
قانون التصالح على البناء في الأراضي الزراعيه الجديد، في هذا المقال سوف نرصد لكم كيفية تقديم طلب تصالح على الأراضي الزراعيه وتكاليف التصالح بشكل عام على مخالفات البناء، حيث تعتبر تنازعات البناء في القرى والمدن على الأراضي الزراعية ظاهرة تثير الانزعاج وتشكل تهديدًا للاستقرار البيئي والاقتصادي للمجتمعات المحلية، هذا الظاهرة الاجتماعية والبيئية الخطيرة تسفر عن تدهور البنية التحتية، وتلويث الأراضي الزراعية، وتقليل المساحات الخضراء الضرورية لتنظيم المناخ وحماية النباتات والحيوانات، يُعزى النشوء الحالي لهذه الخلافات إلى عوامل متعددة، بما في ذلك النمو السكاني السريع.
قانون التصالح على البناء في الأراضي الزراعيه الجديد
يُسمح بتقديم طلب للتصالح خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة ذات الصلة، يتم تحديد تكاليف التصالح بناءً على الأسعار المحددة لمعالجة مخالفات البناء في كل منطقة من قبل الجهة المختصة، يحق للمتقدم تسديد هذه التكاليف على مدار 5 سنوات، مع إمكانية الحصول على خصم 25٪ عند السداد الكامل، يُراعى في العملية الغرامات القانونية المطبقة وفقًا للقرارات القضائية المعنية.
تكاليف التصالح على مخالفات البناء
- تم تحديد رسوم فحص مخالفات البناء على مساحة 250 متر مربع بمبلغ 500 جنيه في المدن و125 جنيه في القرى.
- يمكن للمتقدمين للمساحات بين 250 و500 متر مربع الاستفادة من الفحص بتكلفة تعادل 1000 جنيه في المدن و250 جنيه في القرى.
- بالنسبة للمساحات بين 500 و1000 متر مربع، تصل تكلفة الفحص إلى 2000 جنيه في المدن و1000 جنيه في القرى.
- أما بالنسبة للمساحات بين 1000 و2000 متر مربع، يتم تحديد رسم الفحص في المدن بمبلغ 3000 جنيه، في حين يكون في القرى 2000 جنيه.