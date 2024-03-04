هبوط الأخضر اخيراً.. سعر الدولار اليوم في مصر

زادت التساؤلات من خلال الكثير من المواطنين عن سعر الدولار اليوم والذي شهد انخفاض ملحوظ في السوق الموازي خلال الساعات الماضية وذلك بعد أن قامت مصر بالإعلان عن اتفاقها على تطوير مشروع رأس الحكمة وهذا يعمل على توفير سيولة كثيرة تصل لحوالي 35 مليار دولار في خلال شهرين لذلك سوف نتناول الحديث عن سعر الدولار اليوم وسعره في البنوك المصرفية.

سعر الدولار اليوم

بعد أن شهد الدولار انخفاضاً ملحوظاً زادت التساؤلات عن سعر الدولار اليوم:

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء انخفاض كبير حتى وصل إلى 51 جنيه وسط إحجام ملحوظ من المتعاملين في هذا السوق.

سعر الدولار في السوق المصرفية يسجل حوالي 30.75 جنيه في التعاملات الفورية التي تتم في الأسواق المصرفية الرسمية.

سعر الدولار في البنوك المصرفية

بعد أن قمنا بالتحدث عن سعر الدولار اليوم وسعره في السوق السوداء سنقوم بالتحدث عن سعر الدولار في البنوك المصرفية والتي جاء كالآتي: