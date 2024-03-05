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وقتاش الطلبة هياخدوا العطلة.. موعد عطلة الربيع 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية تحدد رسميا
عطلة الربيع، ينتظر طلاب المدارس والجامعات الجزائرية عطلة الربيع للراحة والاستمتاع بعد عام دراسي طويل ومرهقة وخاضوا في آخره اختبارات صعبة تعرضوا خلالها للكثير من الضغوط النفسية والجسدية، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يعقبه عيد الفطر بدأ الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون عن موعد عطلة الربيع، لذا سنقدم لكم اليوم في هذا المقال تاريخ العطلة والأجازات الرسمية لهذا العام.
موعد عطلة الربيع 2024 بالجزائر
من المقرر أن تبدأ عطلة الربيع في الجزائر للعام 2024 يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر العطلة لمدة ستة عشر يوما لتنتهي يوم الأحد الموافق 7 ابريل، وذلك وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية بالجزائر مؤخرا، وقد أعلنت الوزارة أيضا عن موعد امتحانات المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني حيث ستبدأ في الخامس من مارس وتستمر حتى يوم الرابع عشر من مارس 2024.
العطل الرسمية في الجزائر 2024
وفي العام 2024 توجد العديد من العطل الرسمية في الجزائر والتي يحصل فيها الطلاب والموظفين بالقطاع العام على أجازة من الذهاب للمدرسة وللعمل بسبب الاحتفال بمناسبات هامة ومختلفة، أما عطلة الربيع فيحصل عليها فقط طلاب المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والعاملين بالمدارس من معلمين وموظفين وغيرهم، وفيما يلي نستعرض لكم كافة العطل الرسمية بالجزائر للعام 2024 :
- 1 يناير : عطلة رأس السنة الميلادية.
- 12 يناير : عطلة رأس السنة الأمازيغية.
- 11 أبريل : عيد الفطر المبارك.
- 1 مايو : عيد العمال.
- 16 يونيو : عيد الأضحى المبارك.
- 5 يوليو : عيد الاستقلال.
- 7 يوليو : رأس السنة الهجرية.
- 26 يوليو : يوم عاشوراء.
- 15 سبتمبر : المولد النبوي الشريف.
- 1 نوفمبر : عيد الثورة.
- 4 يوينو : اجازة الصيف.
- 21 ديسمبر : اجازة الشتاء.
العطل الرسمية للمدارس الجزائر 2024
- من 21 اكتوبر الى 7 نوفمبر : اجازة الخريف.
- من 21 ديسمبر الى 6 يناير : اجازة الشتاء.
- من 21 مارس الى 7 ابريل : اجازة الربيع.
- من 4 يوليو الى موعد بداية الدراسة: اجازة الصيف.