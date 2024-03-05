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وقتاش الطلبة هياخدوا العطلة.. موعد عطلة الربيع 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية تحدد رسميا

Mahmoudمنذ ساعتين
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عطلة الربيع
عطلة الربيع
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Mahmoudمنذ ساعتين
0

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