رسميًا “تبكير رواتب شهر مارس 2024” قبل بداية شهر رمضان .. مبروك عليك ياعم هتجيب ياميش رمضان
لا يزال الأشخاص يرغبون في معرفة حقيقة تبكير رواتب شهر مارس 2024 فمن المعروف أن هناك أشخاص تقول إن تلك الرواتب الخاصة بهذا الشهر سوف يتم تبكيرها ليتم صرفها قبل شهر رمضان الكريم، وقد بينت وزارة المالية جميع التفاصيل التي تخص ذلك الخبر وفيما يلي سوف نوضحها لكم.
تبكير رواتب شهر مارس 2024
في الواقع أن هناك أشخاص كثيرة تتساءل عن حقيقة تبكير رواتب شهر مارس 2024، وقد بينت وزارة المالية أن ما يتم تداوله بشأن ذلك لا يكون له أساس من الصحة، إذ إنها بينت أيضا أن جميع الأخبار الرسمية يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وغير ذلك لا يكون صحيح وقالت أيضا أن صرف تلك الرواتب الخاصة بشهر مارس ستكون بداية من اليوم الحادي والعشرون من مارس 2024 على أن يكون الصرف مستمر حتى خمسة أيام ليتم الانتهاء منه في اليوم السابع والعشرون من مارس 2024.
جدول صرف رواتب شهر مارس
فيما يلي الجدول المتعلق بصرف رواتب مارس 2024:
- يحصل الشخص بالدرجة الوظيفية ممتازة على حوالي 12200 جنيه مصري.
- كما أن الشخص يحصل على حوالي 7000 جنيه مصري إن كان بالدرجة الرابعة.
- كما أن الشخص يحصل على 6500 جنيه مصري إن كان بالدرجة الخامسة.
- كذلك أن المواطن يحصل على 6000 جنيه مصري إن كان بالدرجة السادسة.
- هذا بالإضافة إلى أن المواطن يحصل على 8200 جنيه مصري إن كان بالدرجة الأولى.
- كذلك أن الشخص يحصل على حوالي 8000 جنيه مصري إن كان بالدرجة الثانية.
- كذلك أن المواطن يحصل على حوالي 7500 جنيه مصري إن كان بالدرجة الثالثة.