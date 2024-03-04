نزليها عشان رمضان “تردد قناة CBC  سفرة 2024” هتعملي فطارك كل يوم على طريقة الشيفات

التساؤل عن تردد قناة CBC سفرة يرتفع كثيرا من جانب عديد من الأشخاص بالتحديد في الفترة الأخيرة، ومن الجدير بالذكر أن هذه القناة من القنوات المميزة التي تعرض محتوى بأعلى جودة وكفاءة، كذلك أن هذه القناة من القنوات التي تتبع سلسلة قنوات سي بي سي وقد تأسست تلك القناه سنة 2010 ومن الجدير بالذكر أيضا أنها تعتبر من القنوات المهمة الرائدة بالوطن العربي التي تقوم بالاعتناء بتقديم أفضل البرامج التعليمية، وكذلك مختلف البرامج الترفيهية التي ترتبط بكل من الطهي والمطبخ فإن كنت ترغب في تعلم الفنون الخاصةبالطبخ فعليك أن تبحث عن تردد هذه القناه وعليك تنزيلها أيضا وفيما يلي سوف نتعرف سويا على التردد الجديد الخاص بها.

تردد قناة CBC سفرة

قامت قناة سي بي سي سفرة بتحديث التردد المتعلق بها، ومن الجدير بالذكر أن هذه القناة تقوم بالعمل على تقديم محتوى مميز وجميل من البرامج المميزة المختلفة المتعلقة بالطهي والمطبخ وقد جاء ترددها كما يلي:

التردد

معدل الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز

القمر الصناعي نايل سات.

طريقة تثبيت تردد قناة سي بي سي سفرة

تستطيع أن تضبط تردد هذه القناه باتباع الآتي: