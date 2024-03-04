“لعشاق الرياضة” نزل تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024 وشاهد المباريات الحصرية بأعلى جودة

يتساءل العديد من المتابعين المفضلين لمشاهدة مباريات كرة القدم عن تردد قناة بين سبورت الرياضية الجديد 2024 وذلك لأنها تعد من أشهر القنوات الفضائية الرياضية على مستوى الشرق الأوسط التي يزداد البحث على معرفتها وذلك وفقاً لاهتمامها بعرض مباريات ذات شعبية وتتميز القناة بتقديم أفضل محتوى رياضي مميز ويشمل أهم مباريات كرة القدم المحلية والعالمية.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

يتساءل الكثير من الناس المفضلين لمشاهدة مباريات كرة القدم عن تردد قناة بين سبورت الرياضية وهو كالآتي:

تردد قناة بي إن سبورت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات: 12264.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

استقطاب قناة بي إن سبورت: رأسي.

جودة القناة: hd.

تردد قناة بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات 1: 11547.

استقطاب قناة بي إن سبورت: عمودي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: ⅔.

جودة القناة: hd.

تردد قناة بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات 2: 11054.

استقطاب قناة بي إن سبورت: أفقي.

معدل ترميز قناة بي إن سبورت: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: hd.

كيفية تنزيل قناة بي إن سبورت المفتوحة

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها لمعرفة خطوات تنزيل قناة بي إن سبورت والتي تتمثل في الآتي: