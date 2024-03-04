رسميًا “موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445” في مصر والوطن العربي

عدد كبير جدا من الأشخاص يقومون بالتساؤل عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445 فمن المعروف أنه قد تم تحديد هذا الموعد ويتساءل عنه المواطنين وتجدر الإشارة أنه لم يتبق غير أيام قليلة جدا ويأتي شهر رمضان الكريم، لهذا السبب نجد أن التساؤل يزداد حول الهلال الخاص بهذا الشهر وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الموعد بالتفصيل.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445

قامت دار الإفتاء بمصر بالتأكيد على أنه سيتم استطلاع هلال شهر رمضان الكريم في يوم الأحد الذي سيكون موفقا العاشر من مارس 2024، والذي سيوافق أيضا التاسع والعشرون من شعبان 1445 هجريا، كذلك أنها قامت بالإشارة إلى أنه سوف يتم نقل النتيجة التي تتعلق باستطلاع الهلال من خلال الصفحة الرسمية المتعلقة بها بفيسبوك عن طريق بث مباشر، ومن الجدير بالذكر أن معهد البحوث الفلكية قد أوضح أن هلال شهر رمضان سيولد بشكل مباشر عقب حدوث الالكتروني وهذا بالساعة 11:02 صباحا على حسب توقيت القاهرة المحلي، بالتحديد في يوم الأحد كما ذكرنا فيما سبق العاشر من مارس 2024 القادم والذي يوافق 29 من شعبان 1445 تبعا الحسابات الفلكية التي يتم القيام بها من جانب المعمل الخاص بأبحاث الشمس في المعهد.

موعد شهر رمضان 2024

أوضحت الحسابات الفلكية فيما يخص قدوم شهر رمضان الكريم أنه سيكون موافق 11 مارس 2024م، وتجدر الإشارة بأن المواطنين يترقبون هذا الشهر بفارغ الصبر لأنه من الشهور المميزة والمفضلة عن باقي الشهور.